به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف اسکان ایمن خانوارهای آسیب‌دیده، ۳۶ خانوار در این کمپ‌ها مستقر شده‌اند و خدمات امدادی، حمایتی و زیستی به‌صورت مستمر به آن‌ها ارائه می‌شود.

وی با اشاره به تداوم ارزیابی میدانی مناطق متأثر از بارندگی، افزود: تیم‌های عملیاتی و امدادی جمعیت هلال‌احمر از ساعات اولیه وقوع آب‌گرفتگی در مناطق حضور داشته و اقدامات لازم برای امدادرسانی، اسکان اضطراری و کاهش آلام آسیب‌دیدگان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان تأکید کرد: این جمعیت آمادگی کامل دارد تا در صورت تداوم شرایط ناپایدار جوی، خدمات امدادی و پشتیبانی لازم را افزایش دهد.