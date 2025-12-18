  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

۶ کمپ اسکان اضطراری هلال‌احمر هرمزگان برپا شد

بندرعباس- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان گفت: در پی بارش‌های اخیر و آب‌گرفتگی منازل مسکونی در برخی مناطق هرمزگان، ۶ کمپ اسکان اضطراری در شهرستان‌های پارسیان، قشم و میناب برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف اسکان ایمن خانوارهای آسیب‌دیده، ۳۶ خانوار در این کمپ‌ها مستقر شده‌اند و خدمات امدادی، حمایتی و زیستی به‌صورت مستمر به آن‌ها ارائه می‌شود.

وی با اشاره به تداوم ارزیابی میدانی مناطق متأثر از بارندگی، افزود: تیم‌های عملیاتی و امدادی جمعیت هلال‌احمر از ساعات اولیه وقوع آب‌گرفتگی در مناطق حضور داشته و اقدامات لازم برای امدادرسانی، اسکان اضطراری و کاهش آلام آسیب‌دیدگان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان تأکید کرد: این جمعیت آمادگی کامل دارد تا در صورت تداوم شرایط ناپایدار جوی، خدمات امدادی و پشتیبانی لازم را افزایش دهد.

    • azur IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      این امادگی هلال احمربرای اسکان اظطراری مثال زدنیه، یک سوله باپنجاه تاشصت چادر فقط دعامیکنیم که اضطراری برای اسکان بوجودنیاد، چون باتوجه به. شیوانفولانزااینهمه چادردریک سوله باعث بروزسویه هایی به مراتب خطرناکترخواهیم بود، این امکانات برای کشورواستانی به این سرمایه ودرامد برای مسولینی که دراین استان خدمت میکنن خبرخوبی نیست

