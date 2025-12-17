  1. استانها
۳۷۰۰ نفر تحت پوشش خدمات امدادی هلال‌احمر هرمزگان قرار گرفتند

بندرعباس- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان گفت: در پی بارش‌های اخیر، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در حالت آماده‌باش قرار گرفتند و تاکنون به بیش از ۳۷۰۰ نفر از هم‌استانی‌ها خدمات امدادی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور گفت: همزمان با ورود سامانه بارشی به استان هرمزگان از روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر با اعلام آماده‌باش کامل، عملیات امدادرسانی را از ساعات نخست آغاز کردند و تا امروز چهارشنبه بیش از ۳۷۰۰ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به تداوم بارندگی‌ها گفت: در این مدت ۶۰ مورد عملیات تخلیه اضطراری آب در مناطق متأثر انجام شده و تمامی ظرفیت‌های لجستیکی و عملیاتی استان در خدمت امدادرسانی قرار دارد.

سلحشور تأکید کرد: نیروهای هلال‌احمر تا پایان شرایط ناپایدار جوی و پایداری کامل، در کنار مردم خواهند بود و روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

