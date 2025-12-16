به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک، صبح سه شنبه از تدوین یک آئیننامه جامع برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل خبر داد و گفت که این اقدام در راستای پاسخگویی به «نارضایتی عمومی» از این صنعت انجام شده است.
آقای اتابک صبح سهشنبه در مراسم افتتاح یک مرکز تست تصادف خودرو در ملارد استان تهران، با اشاره به نظرسنجیهایی که نشان از نارضایتی عمومی از کیفیت خودروها دارد، گفت: نارضایتی که ما در نظرسنجیها در مجموع برای صنعت خودرو میبینیم، یک ایراد ساختاری است که باید به آن بپردازیم.
تأکید بر «تنظیمگری» به جای «تصدیگری»
وزیر صنعت در ادامه با اشاره به سیاستهای دولت در قبال صنعت خودرو افزود: در برونسپاریها باید به تنظیمگریها توجه کنیم. باید تنظیمگریها را بالا ببریم و هر چقدر میتوانیم از تصدیگری فاصله بگیریم، چراکه به نفع دولت است.
وی گفت: وزارت صنعت با همکاری سازمان ملی استاندارد، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، این آئیننامه را بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم کرده است.
آئیننامه جامع از «طراحی» تا «پس از فروش»
اتابک در توصیف این آئیننامه گفت که ویژگی آن جامعیت است و افزود: خاصیت این آئیننامه این است که از طراحی، قطعه، اسمبلی، تست نهایی و حتی خدمات پس از فروش را در بر میگیرد… یک بحث کلی، جامع و مستمر است.
وی همچنین از ارتباط مستقیم این مرکز جدید تست تصادف با برنامههای ارتقای کیفیت خبر داد و گفت: دادههای این مرکز در کمیتههای مربوطه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
افتتاح مرکز تست تصادف در ملارد
این مرکز که به عنوان نخستین مرکز تست تصادف ایران معرفی شده، روز سهشنبه با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور افتتاح شد.
وزیر صنعت در این مراسم، راهاندازی این مرکز را «امری مهم برای ایمنی عمومی» خواند و گفت: امروز یکی از مراکز فاخری که در همه جای دنیا وجود داشت و ما از وجود آن بیبهره بودیم، در کشور به بهرهبرداری میرسد.
آقای اتابک در پایان با بیان اینکه بحث رقابتپذیری در چارچوب تنظیمگری دنبال میشود، ابراز امیدواری کرد که این آئیننامه جدید کیفیت و رقابتپذیری صنعت خودرو را ارتقا دهد.
