کسب مدال برنز جام جهانی اسکیت رولبال امارات توسط دختر سیستان وبلوچستان

ادهم کرد زابلی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تیم ملی اسکیت رولبال بانوان با نمایشی مقتدرانه و کم‌نقص، عنوان سوم جام جهانی رولبال را از آن خود کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان ادامه داد: ملی‌پوشان کشورمان در دیدار رده‌بندی، با پیروزی پرگل و قاطع ۱۹ بر یک مقابل تیم سریلانکا، پایانی باشکوه بر حضور خود در این رقابت‌ها رقم زدند.

وی افزود: بانوان ایران در این دیدار از همان دقایق ابتدایی، در هر ۲ نیمه قدرت فنی و تاکتیکی خود را به حریف دیکته کردند و با بازی برتر، حملات پی‌درپی و انسجام تیمی مثال‌زدنی، اجازه خودنمایی به حریف ندادند. همچنین این برتری مطلق، اختلاف سطح دو تیم را به‌خوبی نشان داد.

کرد زابلی تصریح کرد: از نکات قابل توجه این دیدار می‌توان به درخشش هستی دیزنگیان اسکیت باز پرافتخار سیستان و بلوچستان و مهره تأثیر گذار تیم ملی برشمرد که توانست خوش بدرخشد و در آخرین دیدار تیم ملی باز هم گلزنی کند.