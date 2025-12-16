۲۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در کوهدشت توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: طرح عملیاتی برخورد با موتور سیکلت سواران و خودروهای متخلف و مزاحم با هدف افزایش ضریب امنیتی و ایجاد فضای امن برای شهروندان و برخورد با آلودگی‌های صوتی طی چهار مرحله به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: مأموران در اجرای این طرح ۲۵ دستگاه خودرو و موتور سیکلت را به علت عدم نصب پلاک، سبقت غیر مجاز، آلودگی صوتی، پلاک مخدوش حرکات نمایشی عدم ارائه گواهینامه و مدارک مربوطه و عدم استفاده از کلاه ایمنی توقیف کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت به رانندگان توصیه کرد: برای ایمنی در تردد و امنیت در حوزه ترافیک قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند در غیر این صورت نه تنها زمینه بروز حوادث و ایراد صدمه و خسارت را برای خود و دیگران فراهم می‌آورند بلکه در نهایت متحمل پرداخت جریمه و زبان‌های اقتصادی نیز می‌شوند.