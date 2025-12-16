به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون ارزشیابی دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور سال ۱۴۰۴ از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۰ دی آغاز و در ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ پایان می یابد.

توجه: داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در پایگاه اینترنتی «مرکز خدمات آموزشی» وزارت بهداشت به نشانی: edd.behdasht.gov.ir تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون اعلام شوند، مجاز به شرکت در آزمون ارزشیابی/ ارتقاء هستند.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی:

تصاویر اسکن شده:

- مدارک تحصیلی دریافتی از دانشگاه محل تحصیل، شامل مدرک نهایی و ریز نمرات کلیه مقاطع تحصیلی که صحت صدور و تعلق آن، به تصدیق و تأیید و مهر و امضای شعبه امور دانشجویی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه و تأیید وزارت امور خارجه در تهران رسیده باشد.

- کلیه سوابق تحصیلی قبلی در ایران (مدرک پیشنیاز بر اساس مدرک اخذ شده در خارج از کشور، اعم از دکتری، فوق لیسانس، لیسانس، دیپلم، پیش دانشگاهی و ...)

- شناسنامه

- کارت ملی

- کارت پایان خدمت یا معافیت

- گذرنامه های جدید و زمان تحصیل

- عکس ۳ در ۴

نکته ١: در صورتی که مدرک دریافتی، فوق لیسانس و بالاتر باشد، ارائه پایان نامه تحصیلی به همراه تأییدیه و مهر مقالات منتشره و کلیه فعالیت های پژوهشی الزامی است. CV، دانشگاه محل تحصیل، خلاصه ای از رساله به زبان فارسی.

نکته ٢: ارائه ترجمه رسمی کلیه مدارک، چنانچه به زبانی غیر از انگلیسی باشند، الزامی است.

مرحله نام نویسی در آزمون

- در صورت کامل بودن پرونده در مرکز خدمات آموزشی، دانش آموختگان باید آمادگی خود را جهت شرکت در آزمون به کارشناس ارزشیابی (در مرکز خدمات آموزشی) اعلام کنند تا نام آنها در لیست مرکز خدمات آموزشی ثبت شود.

- در نهایت، دانش آموختگان موظفند در زمان تعیین شده، نسبت به نام نویسی اینترنتی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir اقدام کنند.

نکته: در صورت تکمیل نشدن پرونده و اتمام مهلت ثبت نام، مرکز سنجش هیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم امکان شرکت دانش آموختگان در آزمون را نخواهد داشت و آنان موظفند در آزمون بعدی شرکت کنند.

روش ثبت نام اینترنتی:

- مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴.

- مراجعه به ترتیب به پیوندهای: «ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور»، «آزمون ارزشیابی داروسازی»، «ثبت نام جدید».

هزینه ثبت نام ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال (یک میلیون و ۱۳۸ هزار تومان) است. هزینه آزمون قابل برگشت یا انتقال به فرد دیگری نیست. داوطلبان پیش از اقدام به پرداخت، از قطعیت تصمیم خود اطمینان حاصل کنند.

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام اینترنتی:

۱- تصویر اسکن شده یک قطعه عکس که در سال جاری گرفته شده باشد.

۲- تصویر اسکن شده صفحه اول شناسنامه.

۳- تصویر اسکن شده کارت ملی.

هر یک از تصاویر بالا باید با فرمت jpg و حجم حدود ١٠٠ تا ٣٠٠ کیلوبایت تهه شود.

توزیع کارت ورود به جلسه: کارت شرکت در آزمون ارزشیابی داروسازی دانش آموختگان خارج از کشور از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

داوطلبان باید پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) خود را در روز آزمون همراه داشته باشند، در غیر این صورت از ورود آنان به سالن برگزاری آزمون جلوگیری خواهد شد.