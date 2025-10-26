بابایی: گزارشات حسابرسی دوره پنجم شهری وضعیت مناسبی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت سرمایه گذاری شهر برای سال مالی ۱۴۰۳ با بیان اینکه خوشبختانه بیش از ۹۵ درصد گزارشات حسابرسی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منصفانه است، اظهار کرد: پیگیری‌های شرکت سرمایه گذاری شهر باعث شده که یکی از شرکت‌های بورسی باشد و عملکرد آن شفاف شود.

وی افزود: این شرکت سرمایه‌گذاری خوبی در حوزه تأمین مصالح پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران داشته که تلاش‌های این شرکت قابل تقدیر است.

بابایی با بیان اینکه منصفانه بودن ۹۵ درصد از گزارشات حسابرسی این دوره جای تقدیر دارد، گفت: گزارشات حسابرسی دوره پنجم وضعیت مناسبی نداشت؛ هرچند نباید با یک پیکره فوت شده و دوره‌ای که تقریباً تمام پروژه‌ها تعطیل بود، خود را مقایسه کنیم.

گفتنی است گزارش حسابرسی شرکت سرمایه گذاری شهر برای سال مالی ۱۴۰۳ با حداکثر آرا موافق تصویب شد.