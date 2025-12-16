به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی مصباح، عضو هیئت امنای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ظهر سه شنبه در همایش «تکریم پژوهشگران برتر علوم انسانی اسلامی» که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به ماهیت فعالیتهای علمی این مؤسسه اظهار کرد: ایدهها و فعالیتهایی که در مؤسسه در راستای علوم انسانی اسلامی انجام میشود، اگر فاقد چشمانداز روشن، چارچوب مشخص و برنامهای از پیش طراحیشده باشد، هرچند میتواند مفید و ارزشمند باشد، اما در نهایت به پژوهشهایی پراکنده میانجامد که مکمل یکدیگر نیستند و اجزای یک منظومه منسجم علمی را شکل نمیدهند.
وی افزود: فعالیتهای مؤسسه امام خمینی (ره) تنها به پژوهش محدود نمیشود، بلکه این مجموعه یک مؤسسه آموزشی پژوهشی است و آموزشهای آن نیز بهصورت هدفمند در راستای علوم انسانی اسلامی طراحی و اجرا میشود و ازاینرو، برای آنکه آموزشها از انسجام و جامعیت لازم برخوردار باشند و خروجی این نظام آموزشی بتواند پژوهشگرانی موفق در عرصه تولید علوم انسانی اسلامی تربیت کند، ضروری است مسیر حرکت، هدف نهایی و مراحل دستیابی به آن بهروشنی تبیین شود.
عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی (ره) تصریح کرد: به همین منظور، در دوران حیات آیتالله مصباح یزدی (رضواناللهتعالیعلیه)، بیش از یک سال جلسات مستمر برگزار شد تا یک چارچوب کلی، هم در سطح مفهومی و هم در سطح اجرایی، طراحی و تدوین شود. این چارچوب پس از آمادهسازی، در اختیار اساتید و پژوهشگران مؤسسه قرار گرفت تا مبنای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی قرار گیرد.
وی ادامه داد: از آنجا که این سند در ابتدا محصول درسها و مباحث تعداد محدودی از اساتید بود، طبیعی بود که برای سایر اساتید پرسشها، نقدها و پیشنهادهایی در خصوص مبانی، مسائل، مراحل و اقدامات اجرایی آن مطرح شود و به همین دلیل، این سند در جلسات متعدد در جمع اساتید به بحث گذاشته شد و نقدهای متنوعی، چه در حوزه مبانی نظری و چه در بخش برنامههای آموزشی و پژوهشی، به آن وارد شد.
حجت الاسلام مصباح با بیان اینکه این نقدها نقش مهمی در تکامل سند داشت، افزود: بر اساس نظرات و نقادیهای اساتید محترم، تغییرات قابل توجهی در سند اولیه اعمال شد و در نهایت، نسخهای تکمیلشده بهعنوان یک سند رسمی تدوین، چاپ و منتشر گردید.
وی خاطرنشان کرد: در دیدار رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از مؤسسه امام خمینی (ره) و همچنین در دیدار جداگانه دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، دستاوردهای مؤسسه در حوزه علوم انسانی اسلامی تشریح شد که یکی از مهمترین آنها همین سند بود و هر دو ضمن استقبال، بر ثبت ملی این سند تأکید کردند تا دانشگاهها و مراکز علمی دیگر نیز بتوانند از آن بهرهمند شوند و این سند مبنای حرکت علمی کشور در مسیر علوم انسانی اسلامی قرار گیرد.
عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: از آنجا که سند اولیه ناظر به شرایط خاص مؤسسه تدوین شده بود، برای تبدیل آن به یک سند ملی، اصلاحاتی در اصطلاحات، پیشفرضها و برخی مراحل اجرایی انجام شد تا الزامات یک سند فراگیر ملی در آن رعایت شود. به همین منظور، جلسات متعددی در شورای سیاستگذاری علوم انسانی اسلامی مؤسسه برگزار شد و ساختار نهایی سند با اعمال این تغییرات شکل گرفت.
وی تصریح کرد: در نهایت، سند نهایی علوم انسانی اسلامی بهعنوان یک سند ملی، در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی قرار گرفت که با استقبال این نهادها مواجه شد و در دستور بررسی و تصویب قرار گرفت تا بهصورت رسمی ابلاغ و منتشر شود.
حجت الاسلام مصباح با تأکید بر اهمیت راهبردی این مسیر گفت: تحقق اهداف انقلاب اسلامی در گرو اسلامیبودن نظامات اجتماعی است؛ از اقتصاد و حقوق گرفته تا سیاست و سایر عرصهها و اگر این نظامات بهدرستی اسلامی نشوند، بخش مهمی از هویت جمهوری اسلامی دچار نقصان خواهد بود. تولید علوم انسانی اسلامی کاری بزرگ، عمیق، زمانبر و چندبعدی است که نیازمند همت جمعی، همکاری نخبگان و همافزایی همه دلسوزان انقلاب اسلامی در داخل و خارج از مؤسسه است و امیدواریم با توفیق الهی و اخلاص پژوهشگران، این مسیر به سرمنزل مقصود برسد.
قم- فرزند آیت الله مصباح گفت: ایشان با برگزاری جلسات مستمر علمی و هدایت نظاممند اساتید و پژوهشگران نقش محوری و در طراحی چارچوب علوم انسانی اسلامی ایفا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی مصباح، عضو هیئت امنای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ظهر سه شنبه در همایش «تکریم پژوهشگران برتر علوم انسانی اسلامی» که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به ماهیت فعالیتهای علمی این مؤسسه اظهار کرد: ایدهها و فعالیتهایی که در مؤسسه در راستای علوم انسانی اسلامی انجام میشود، اگر فاقد چشمانداز روشن، چارچوب مشخص و برنامهای از پیش طراحیشده باشد، هرچند میتواند مفید و ارزشمند باشد، اما در نهایت به پژوهشهایی پراکنده میانجامد که مکمل یکدیگر نیستند و اجزای یک منظومه منسجم علمی را شکل نمیدهند.
نظر شما