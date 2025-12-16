تاجفر: بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی در ماکو احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا تاجفر در دیدار با مدیرعامل بیمارستان بین‌المللی میلاد ارومیه و عضو هیئت‌مدیره بیمارستان امید تهران، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی، احداث بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی را یکی از مطالبات و آرزوهای دیرینه مردم منطقه دانست و افزود: با توجه به جمعیت ثابت و شناور شهرستان، موقعیت مرزی و توریست‌پذیر بودن ماکو، تنها بیمارستان موجود پاسخگوی حجم مراجعات نیست و از نظر تجهیزات پزشکی نیز نیازمند به‌روزرسانی جدی است.

وی با اشاره به مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ماکو، از جمله معافیت‌های مالیاتی و وجود گمرک بین‌المللی بازرگان به‌عنوان مهم‌ترین گمرک واردات کالا و تجهیزات تخصصی پزشکی، این ظرفیت‌ها را فرصتی کم‌نظیر برای سرمایه‌گذاران حوزه سلامت برشمرد.

در ادامه، کامران جمشیدی با اعلام آمادگی برای احداث بیمارستان تخصصی در شهر مرزی بازرگان، این طرح را گامی مؤثر در مسیر توسعه توریسم درمانی و گردشگری سلامت دانست و اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های درمانی مدرن در ماکو می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای منطقه، زمینه جذب بیماران داخلی و خارجی را نیز فراهم کند.

وی با اشاره به چشم‌انداز توسعه خدمات سلامت در ماکو، راه‌اندازی دانشگاه علوم پزشکی در آینده را از اهداف بلندمدت این مجموعه عنوان کرد و افزود: ماکو امروز متعلق به همه ایرانیان است و با هم‌افزایی، اراده جمعی و حمایت مسئولان، به‌ویژه فرماندار جهادی ماکو، می‌توان این منطقه را به هاب سلامت و درمان شمال‌غرب کشور تبدیل کرد.

لزوم تقویت زیرساخت‌های درمانی و آموزشی ماکو

همچنین تاجفر در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان‌غربی، محدودیت‌های تنها بیمارستان شهرستان، ضرورت ایجاد بیمارستان‌های فوق‌تخصصی، توسعه آموزش علوم پزشکی و راهکارهای جذب کادر درمان در مناطق مرزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به پاسخگو نبودن تنها بیمارستان شهرستان از نظر تجهیزات و نیروی انسانی، تأکید کرد: تقویت زیرساخت‌های درمانی و ایجاد حداقل دو بیمارستان فوق‌تخصصی در ماکو یک ضرورت جدی است.

تاجفر با بیان اینکه ماکو به‌عنوان یک شهرستان مرزی و توریست‌پذیر ظرفیت بالایی برای توسعه دارد، پیشنهاد اختصاص «حق مرز» به کادر درمان را به‌عنوان مشوقی مؤثر برای جذب و ماندگاری پزشکان و پرستاران مطرح کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی نمایندگان مجلس شد.

فرماندار ماکو توسعه بیمارستان‌های فوق‌تخصصی و توریسم درمانی را عاملی مؤثر در ارزآوری، رونق اقتصادی و توسعه منطقه دانست و افزود: همجواری با کشورهای همسایه فرصت مناسبی برای تبدیل منطقه آزاد ماکو به قطب درمانی است.

محمدامین ولی‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز در این دیدار اعلام کرد: از سال تحصیلی جدید، پذیرش دانشجو در رشته پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی ماکو انجام خواهد شد و این اقدام گامی مهم در تقویت نیروی انسانی حوزه سلامت است.