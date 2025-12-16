به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تأمین ۱۰۰ درصدی اعتبار پروژه احداث و تجهیز سالن ورزشی دختران ساری به مبلغ ۹۵ میلیارد ریال خبر داد. این اعتبار به طور کامل از منابع مالی مؤدیان مالیاتی استان تأمین شده و در راستای طرح «نشاندار کردن مالیات‌ها» که هدف آن شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها و مشارکت مردم در توسعه زیرساخت‌های استان است، اجرایی خواهد شد.

سلطانی با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی، به ویژه برای دختران، افزود: این پروژه نه تنها به ارتقای سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان و هنرجویان کمک خواهد کرد، بلکه با فراهم آوردن فضای استاندارد ورزشی در مرکز استان، نقش مؤثری در توسعه مهارت‌های ورزشی خواهد داشت.

وی همچنین بر نقش مهم مشارکت مؤدیان در تأمین منابع مالی این پروژه تأکید کرد و آن را نشانه‌ای از اعتماد عمومی به طرح مالیات‌ها و اثرگذاری آن در توسعه متوازن استان دانست.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این مشارکت‌ها، شاهد رشد و گسترش فضاهای آموزشی و ورزشی در استان باشیم تا فرصت‌های بهتری برای آینده‌سازان استان فراهم گردد.