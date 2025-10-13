اعتبار ۱۲۳ میلیارد ریالی سالن ورزشی بستانو با مشارکت مردم تأمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر مهری خادمی‌نسب مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه سالن ورزشی بستانو در شهر بندرعباس با اعتبار ۱۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به‌طور کامل از طریق مشارکت مردم و مؤدیان مالیاتی در طرح نشاندار کردن مالیات تأمین اعتبار شده است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان افزود: اجرای این پروژه گامی مؤثر در ایجاد فرصت‌های ورزشی جدید ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی در بین شهروندان خواهد بود.

خادمی‌نسب بیان کرد: سالن ورزشی بستانو نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان مردم، مؤدیان مالیاتی و دستگاه‌های اجرایی است که نقش مشارکت مالیاتی مردم را در پیشبرد طرح‌های ملی و منطقه‌ای به‌خوبی نشان می‌دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با اشاره به پشتوانه مردمی این پروژه گفت: در مجموع ۳۷۴ مؤدی مالیاتی، تأمین مالی این طرح ورزشی را بر عهده داشته‌اند و با تکمیل آن، زمینه استفاده عموم مردم از امکانات این مجموعه فراهم می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز با مشارکت ۵۳۲ مؤدی مالیاتی، بیش از ۵۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه‌های ورزشی در سطح استان فراهم شد که از جمله آن‌ها می‌توان به احداث زمین چمن مصنوعی محله‌ای جاسک و تکمیل سالن ورزشی طاهونه اشاره کرد.

خادمی‌نسب در پایان تصریح کرد: تداوم اجرای طرح نشاندار کردن مالیات، موجب تقویت عدالت اجتماعی و توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی در نقاط مختلف استان خواهد شد.