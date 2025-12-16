به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دامپزشکی خوزستان ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری، بیش از ۸.۵ میلیون تُن نهاده دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو از بندر امام خمینی (ره) تحت نظارتهای مستمر و تخصصی بهداشتی دامپزشکی ترخیص و به استانهای مختلف کشور ارسال شده است.
وی با بیان اینکه میزان توزیع این نهادهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است، افزود: این رشد نشاندهنده نقش راهبردی بندر امام خمینی (ره) و دامپزشکی خوزستان در پایداری تولید دام و طیور و امنیت غذایی کشور است.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان با تأکید بر اهمیت نظارتهای بهداشتی گفت: تمامی نهادههای وارداتی از مرحله تخلیه در اسکله، ذخیرهسازی در انبارها، نمونهبرداری، انجام آزمونهای تخصصی، بررسی اسناد بهداشتی و صدور مجوز ترخیص، بهصورت دقیق توسط کارشناسان دامپزشکی کنترل میشوند و در نهایت گواهی بهداشتی-قرنطینهای حمل برای آنها صادر میشود.
وی خاطرنشان کرد: این نظارتها تضمین میکند نهادههایی مانند کنجاله سویا، ذرت و جو عاری از آلودگیهای میکروبی، قارچی، آفات و عوامل تهدیدکننده سلامت، وارد چرخه تولید کشور شوند.
مدیرکل دامپزشکی استان سلامت نهادههای دامی را مستقیماً مرتبط با سلامت دام و جامعه دانست و اضافه کرد: با افزایش ورود نهادهها به بندر امام خمینی (ره) در ماههای اخیر، حجم بازرسیها، نمونهگیریها و کنترلهای بهداشتی نیز به شکل محسوسی افزایش یافته و تیمهای دامپزشکی بهصورت شبانهروزی در بندر و انبارهای نگهداری نهادهها مستقر هستند.
وی با تأکید بر اینکه سلامت نهادهها خط قرمز دامپزشکی است، تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه آلودگی، فساد، رطوبت غیرمتعارف یا مغایرت اسنادی، محموله بلافاصله متوقف شده و تا رفع کامل مشکل، اجازه توزیع داده نخواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی خوزستان هماهنگی میان دستگاههای مرتبط از جمله دامپزشکی، جهاد کشاورزی، گمرک، ادارهکل بنادر و دریانوردی، انبارهای نگهداری کالا و شرکتهای واردکننده را عامل تسریع و دقت بیشتر در روند ترخیص نهادهها دانست و گفت: دامپزشکی استان علاوه بر نظارت بهداشتی، نقش مؤثری در تسهیل و روانسازی تأمین نهادههای مورد نیاز واحدهای تولیدی ایفا میکند.
وی در پایان تأکید کرد: رشد ۱۶ درصدی توزیع نهادههای دامی تحت نظارت دامپزشکی خوزستان، بیانگر حجم سنگین مسئولیت این مجموعه در زنجیره تأمین غذا است و این نظارتها با همان دقت و حساسیت ادامه خواهد داشت تا نهادههای سالم و استاندارد در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و سلامت دام، طیور و جامعه حفظ شود.
