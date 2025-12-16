به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم ابراهیمی پور معاون پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ظهر سه شنبه در آئین تکریم پژوهشگران برتر علوم انسانی اسلامی که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های راهبردی این معاونت اظهار کرد: در حال تدوین «طرح تحول پژوهش» هستیم که پس از بررسی‌های لازم، وارد مرحله اجرا خواهد شد و این طرح ناظر به یک تحول بنیادین در حوزه پژوهش است و هدف آن ارتقای کیفیت، سرعت و اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی در مؤسسه است.



وی با تأکید بر ضرورت نگاه کلان در مدیریت پژوهش افزود: بدیهی است که برای تحقق این تحول، اساتید و گروه‌های علمی باید دارای برنامه‌های کلان، منسجم و هدفمند باشند و بدون داشتن نقشه راه مشخص و هماهنگی میان گروه‌ها، امکان شتاب‌بخشی به فعالیت‌های پژوهشی و دستیابی به اهداف بلندمدت وجود نخواهد داشت.



معاون پژوهش مؤسسه امام خمینی (ره) ادامه داد: طرح تحول پژوهش بر پایه نظام‌مندی طراحی شده است؛ به این معنا که تمامی اجزای پژوهش، از تعریف مسئله و طراحی طرح‌های پژوهشی گرفته تا اجرا، ارزیابی و بهره‌برداری از نتایج، در قالب یک نظام منسجم دیده شده است. خوشبختانه بخش قابل توجهی از این نظام‌مندی در مدت اخیر محقق شده و هم‌زمان در حال رفع مسائل و چالش‌های زیرساختی هستیم.



وی تصریح کرد: در همین راستا، سامانه‌ها، برنامه‌ها و فرآیندهای اجرایی پژوهش در حال توسعه و به‌روزرسانی است و تلاش شده است که عملکرد پژوهشی از حالت جزیره‌ای خارج شده و به سمت یک نظام یکپارچه و قابل رصد حرکت کند و ان‌شاءالله این مجموعه اقدامات در آینده نزدیک به‌صورت رسمی رونمایی خواهد شد.



حجت الاسلام ابراهیمی‌پور با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های جدید پژوهشی بیان کرد: «سامانه فاخر» به‌عنوان بستری برای ثبت، پیگیری و مدیریت طرح‌های پژوهشی راه‌اندازی شده است که این سامانه از حیث فرآیندی، یکی از اجزای مهم طرح تحول پژوهش به شمار می‌آید و امکان رصد دقیق مراحل پیشرفت طرح‌های پژوهشی را فراهم می‌کند.



وی افزود: بخش مهم دیگری از طرح تحول پژوهش، ناظر به «نقشه راه و سیاست‌گذاری پژوهشی» است که با همکاری گروه‌های درسی و علمی مؤسسه عملیاتی خواهد شد و در این بخش تلاش شده است اولویت‌های پژوهشی، نیازهای واقعی جامعه و مأموریت‌های علمی مؤسسه به‌صورت منسجم و هدفمند تعریف شود تا پژوهش‌ها جهت‌دار و مسئله‌محور پیش بروند.



معاون پژوهش مؤسسه امام خمینی (ره) در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، برنامه پنج‌ساله پژوهشی به‌عنوان یک سند بالادستی و معیار ارزیابی و بازرسی در معاونت پژوهش تدوین شده و مبنای برنامه‌ریزی، نظارت و سنجش عملکرد پژوهشی قرار خواهد گرفت و امید است با اجرای این طرح، شاهد ارتقای کیفی و کمی پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی در مؤسسه باشیم.