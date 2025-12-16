به گزارش خبرگزاری مهر، علی منتصر کوهساری معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از اعلام وضعیت اضطراری یک فروند کشتی ایرانی در آبهای ساحلی استان خبر داد و گفت: عملیات ویژه نجات این کشتی علیرغم شرایط نامساعد دریایی، با انتقال آن به حوضچه آرامش بندر آستارا با موفقیت انجام شد.
منتصر کوهساری در تشریح این عملیات اظهار کرد: کشتی تجاری تحت پرچم ایران پس از بروز نقص سیستم رانش و توقف در لنگرگاه بندر آستارا، با مواج شدن دریا در شرایط کاملاً پرخطر قرار گرفت. پس از اعلام وضعیت اضطراری توسط کاپیتان کشتی، با انجام بررسیهای کارشناسی و ارزیابی ریسکها، عملیات راهنمایی و یدککشی کشتی پیش از تشدید شرایط نامساعد دریا آغاز شد و شناور با ایمنی کامل به اسکله بندر آستارا منتقل شد.
وی افزود: کشتی مذکور با آبخور ۳.۷۵ متر، حامل کالای صادراتی از بندر انزلی به بندر آستاراخان روسیه بود که به دلیل نقص فنی ناچار به توقف در لنگرگاه شد. با توجه به مواج شدن دریا و ایجاد اختلال در پایداری شناور، عملیات نجات توسط تیم ویژه اداره کل و با بهرهگیری از یدککشهای ملکی سازمان بنادر و بخش خصوصی (شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه) انجام شد و کشتی به حوضچه آرامش و اسکله منتقل شد.
منتصر کوهساری تصریح کرد: صدور اخطاریه سطح نارنجی هواشناسی دریایی و افزایش ارتفاع موج تا بیش از ۳ متر، هر گونه وقفه در ارائه خدمات نجات را با خطرات انسانی و مالی جبرانناپذیر همراه میکرد، اما با تلاش نیروهای متخصص دریایی و تجهیزات مستقر در بندر آستارا، از وقوع سانحه جلوگیری شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش آمادگی شناورهای امدادی و ارائه خدمات بهینه به شناورهای مضطر در کوتاهترین زمان ممکن از اولویتهای اصلی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان است.
