سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی و توسعه آنها اظهار کرد: پیآمدهای جنگ دوازده روزه این نکته مهم را روشن کرد که حمله آمریکا به ایران با واسطه صهیونیستها، فقط جنبه نظامی نداشته و در زمینههای دیگر نیز طراحی دقیق داشته است.
وی در همین رابطه یادآور شد: صهیونیستها از نظر اقتصادی به دنبال سقوط ارزش پول ملی و بیثباتی و از نظر اجتماعی در پیفروپاشی نهاد خانواده و التهاب آفرینی و از نظر فرهنگی مشغول هنجارشکنی و تضعیف اعتقادات ایمانی ایرانیاناند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در زمینههای مختلفی جنگ با نظام و مردم ایران را دنبال کرده و میکند، خاطرنشان کرد: ما نباید آتش بس را خاتمه درگیریها تلقی کنیم، اقدامات تخریبی دشمن به صورت منظم و دقیق و برنامهریزی شده به ویژه در زمینه فرهنگی ادامه یافته و تشدید شده است و آثار آن را به ویژه در بیبند و باری فضای مجازی مشاهده میکنیم.
میرسلیم که معتقد است توسعه فرهنگی یکی از ابزارهای مقابله با جنگ نرم دشمن به حساب میآید، تصریح کرد: تمام فعالیتهای دفاعی ما و مقابله با دشمن نیازمند پشتیبانی است و مخالفت با این پشتیبانی نشان دهنده عدم درک کامل از نقشههای دشمن و احتمالاً نوعی رضایت با توطئههای دشمن تلقی میشود. البته تخصیص بودجه باید در عمل همراه باشد با نظارت دقیق بر اجرای طرحها و این موضوع فقط به فعالیتهای تولیدی و اقتصادی اختصاص ندارد، در زمینههای خدماتی نیز دستگاههای نظارتی باید با هوشیاری کار خود را انجام دهند.
وی در رابطه با نظارت بر بودجه و اهمیت تخصیص آن یادآور شد: بعضی از انحرافها را دیوان محاسبات گزارش داده است و این روند باید با جدیت ادامه یابد و در همه بخشها تکمیل شود. پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی کاملاً ضروری است و به علاوه، اهتمام نسبت به کیفیت آن فعالیتها نباید نادیده گرفته شود تا اِنشاءالله در جبهههای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز بتوانیم بر دشمن مکار فائق آییم.
