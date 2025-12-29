دستورالعمل ۵ بندی مجمع عمومی کمیته ملی المپیک/ ۲ بند انتخاباتی است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و چهارمین مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی المپیک روز چهارشنبه (۱۰ دی) برگزار می شود.

برای این مجمع دستورالعمل هایی تعیین شده که طبق روال همیشه و دیگر مجامع عمومی، بخشی از آنها مربوط ارائه گزارش عملکرد کمیته به اعضای مجمع در حوزه مالی و فنی است اما با توجه به طرح های نو انتخاباتی برای این کمیته، ۲ بند هم به این موضوع اختصاص داده شده است.

دستورالعمل های مصوب برای مجمع پیش روی کمیته ملی المپیک به این شرح است:

۱- ارائه گزارش حسابرسی صورت های مالی دریافت و پرداخت های کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۳

۲- تعیین حسابرس ۱۴۰۱۴

۳- ارائه گزارش عملکرد کاروان های اعزامی به بازی های آسیایی جوانان (بحرین) و بازی های کشورهای اسلامی (ریاض)

۴- تعیین زمان مجمع انتخاباتی آتی

۵- تغییر اساسنامه جهت تطبیق دوره های انتخاباتی کمیته ملی المپیک و زمان بازی های المپیک

۶- سایر موارد

مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی المپیک از ساعت ۱۴ تا ۱۷ به ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته و با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش در محل ساختمان این کمیته برگزار می شود.