  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۸

دستورالعمل ۵ بندی مجمع عمومی کمیته ملی المپیک/ ۲ بند انتخاباتی است

دستورالعمل ۵ بندی مجمع عمومی کمیته ملی المپیک/ ۲ بند انتخاباتی است

برای مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی المپیک دستورالعمل‌هایی تدوین شده که ۲ بند آن مربوط به انتخابات این کمیته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و چهارمین مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی المپیک روز چهارشنبه (۱۰ دی) برگزار می شود.

برای این مجمع دستورالعمل هایی تعیین شده که طبق روال همیشه و دیگر مجامع عمومی، بخشی از آنها مربوط ارائه گزارش عملکرد کمیته به اعضای مجمع در حوزه مالی و فنی است اما با توجه به طرح های نو انتخاباتی برای این کمیته، ۲ بند هم به این موضوع اختصاص داده شده است.

دستورالعمل های مصوب برای مجمع پیش روی کمیته ملی المپیک به این شرح است:

۱- ارائه گزارش حسابرسی صورت های مالی دریافت و پرداخت های کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۳
۲- تعیین حسابرس ۱۴۰۱۴
۳- ارائه گزارش عملکرد کاروان های اعزامی به بازی های آسیایی جوانان (بحرین) و بازی های کشورهای اسلامی (ریاض)
۴- تعیین زمان مجمع انتخاباتی آتی
۵- تغییر اساسنامه جهت تطبیق دوره های انتخاباتی کمیته ملی المپیک و زمان بازی های المپیک
۶- سایر موارد

مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی المپیک از ساعت ۱۴ تا ۱۷ به ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته و با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش در محل ساختمان این کمیته برگزار می شود.

کد خبر 6704848
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها