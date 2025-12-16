خبرگزاری مهر- گروه دین، حوزه و اندیشه: مرکز مدار شبکه‌ای از مدارس آینده در مدار انقلاب اسلامی به شمار می‌روند که به دنبال تحقق یک زیست بوم نوآورانه و تحول گرا در مدارس مرتبط بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران هستند. دستیابی به الگوی جامع مدرسه مطلوب در تراز انقلاب اسلامی، تغییر جایگاه نهاد مدرسه در ساختار اجتماعی به عنوان یک نهاد مهم و اثرگذار در جامعه، همراه شدن مدیران مدارس تحول‌خواه انقلاب اسلامی و نهادینه شدن فرهنگ تحول خواهی در نظام تعلیم و تربیت از جمله اهداف این مرکز است. این مرکز بخش‌های مختلفی داشته و خدمات مشخصی به مدارس می‌دهد.



هم‌نشین؛ نشست‌های هم افزایی و شبکه‌سازی

اتصال نقش آفرینان کلیدی تعلیم و تربیت از لازمه‌های اصلی حرکت به سمت تحول بنیادین در آموزش و پرورش تلقی می‌شود؛ به همین منظور، هم‌نشین برگزار کننده رویدادها و نشست‌های شبکه‌سازی، هم‌افزایی مسئله محور، انتقال تجربه و… به صورت استانی، ملی و بین‌الملی است. جمع‌آوری مسائل و ایده‌های ناظر بر مدارس دولتی، ثبت، تنظیم و تولید تاریخ شفاهی روایت تحول آموزش و پرورش از دیگر اقدامات این بخش است. نشست‌های استانی مدیران استان تهران، کرمانشاه و اصفهان با موضوع کانون مدرسه و نشست‌های استانی مدیران مدارس تحول‌خواه در کرمان و کهگیلویه و بویراحمد با موضوع تحول آموزشی از جمله نشست‌های برگزار شده این مرکز تا کنون بوده است.



هم قدم؛ اقدام‌ها و پویش‌های مشترک مدارس

از لازمه‌های پیاده‌سازی و توسعه الگوهای تحول‌گرا در آموزش و پرورش، طراحی اقدام مشترک بر اساس راهبردهای سند تحول است؛ هم‌قدم، به مجموعه پویش‌های مشترک مدارس عضو شبکه مدار گفته می‌شود که به صورت هماهنگ در سطح‌بندی‌های مختلف در بازه‌های سالانه، فصلی و مناسبتی برگزار می‌شود؛ عملیات‌های مشترک به نسبت ظرفیت و سطح مدارس تعریف شده و برگزار می‌شود. کانون مدرسه، به عنوان بستر بهینه‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزی و رزمایش ملی سفارت‌خانه مقاومت با شعار هر مدرسه یک سفارت‌خانه و هر دانش‌آموز یک سفیر از جمله اقدام‌های مشترک این شبکه در سال گذشته بوده است.



هم آموز؛ مرکز آموزش‌ها و مشاوره مدرسه

هم‌آموز، مرکز مهارت افزایی، توانمندسازی و تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای مدرسه است که تلاش می‌کند با تولید دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی برای فرهنگیان به ویژه مدیران مدارس کیفیت‌بخشی به مدارس را تسهیل کند و با حضور مجموعه‌ای از افراد با تجربه آموزش و پرورش و متخصصین تعلیم و تربیت، آمادگی دارد با ارائه خدمات مشاوره، همراه مدیران مدارس باشد.



هم‌آفرین؛ سامانه مسائل و ایده‌های مدرسه

ارائه بانک مسائل و ایده‌های نوآورانه مدارس، معرفی ظرفیت‌های مرتبط با آموزش و پرورش، بسترسازی اتصال بدنه فعالان تعلیم و تربیت از دیگر خدمات مرکز مدار است که با عنوان سامانه هم‌آفرین به صورت عمومی در دسترس قرار می‌گیرد.