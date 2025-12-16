  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

اختصاص پهنه ۲۰۰ هکتاری پایتخت به دانش بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

اختصاص پهنه ۲۰۰ هکتاری پایتخت به دانش بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها

پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران با تمرکز بر توسعه فناوری‌های نوین شهری،بستری برای فعالیت شرکت‌های فناور در حوزه‌هایی چون سلامت دیجیتال، هوش مصنوعی، پایش آلودگی هوا وغیره فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آزادبخت، مسئول جذب و پذیرش پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران در حاشیه نمایشگاه ایران ساخت و هفته پژوهش در جمع خبرنگاران با اشاره به مهم‌ترین فعالیت‌های این پارک نوپا اظهار کرد: پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران با هدف حمایت از شرکت‌ها و فناوران، به‌ویژه در حوزه توسعه خدمات شهری، فعالیت خود را آغاز کرده و آمادگی پذیرش شرکت‌ها در تمامی حوزه‌های فناورانه را دارد.

جذب ۶۰ شرکت فناور در مرحله اولیه

وی افزود: تاکنون حدود ۶۰ شرکت در مرحله جذب اولیه پذیرش شده‌اند که در حوزه‌هایی مانند خدمات توسعه شهری، هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال، محصولات پزشکی و فناوری‌های نوین پزشکی فعالیت می‌کنند.

اختصاص ۲۰۰ هکتار فضا برای استقرار شرکت‌های فناور

آزادبخت با بیان اینکه شهرداری تهران زیرساخت مناسبی برای توسعه فناوری فراهم کرده است، گفت: در همین راستا، ۲۰۰ هکتار فضا در چهار نقطه شامل بوستان گفت‌وگو، بوستان ولایت، بوستان اتحاد و کارخانه سیمان شهرری به استقرار شرکت‌ها و فناورانی که در پارک علم و فناوری پذیرفته شده‌اند اختصاص یافته است.

تسهیل ارتباط فناوران با شهرداری تهران

وی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این پارک را تسهیل‌گری ارتباط فناوران با مجموعه شهرداری تهران دانست و تصریح کرد: از آنجا که ممکن است شرکت‌ها برای همکاری با شهرداری نیازمند مکاتبه و تعامل با سازمان‌ها و نهادهای مختلف باشند، پارک علم و فناوری این مسیر را برای آن‌ها هموار می‌کند.

حمایت مالی و ارائه تسهیلات به طرح‌های اولویت‌دار

مسئول جذب و پذیرش پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران ادامه داد: علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایتی در مجموعه پارک فعال هستند که از طرح‌های برتر و همسو با اولویت‌های شهرداری تهران حمایت می‌کنند؛ این حمایت‌ها شامل سرمایه‌گذاری مستقیم و ارائه تسهیلات کم‌بهره به شرکت‌ها و فناوران است.

هدف‌گذاری برای تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های علم و فناوری کشور

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به زیرساخت‌های فراهم‌شده، پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران در سال‌های آینده به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های علم و فناوری کشور معرفی شود و پذیرای تمامی شرکت‌هایی باشد که در حوزه‌های مختلف فناورانه دارای طرح و ایده هستند.

توسعه سامانه‌های سلامت دیجیتال و مدیریت بحران

آزادبخت با اشاره به نمونه‌ای از شرکت‌های مستقر در این پارک گفت: برخی از شرکت‌ها در حوزه سلامت دیجیتال فعالیت می‌کنند که سامانه‌هایی برای پیشگیری، درمان و مدیریت سلامت شهروندان طراحی کرده‌اند. یکی دیگر از سامانه‌های هوشمند امکان پایش شاخص‌هایی مانند آلودگی هوا و شرایط اضطراری ناشی از حوادثی نظیر سیل و زلزله را فراهم می‌کند.

معرفی مراکز درمانی و داروخانه‌ها از طریق اپلیکیشن‌های هوشمند

وی افزود: در یکی دیگر از اپلیکیشن‌ها، کاربران با ثبت اطلاعات پزشکی خود می‌توانند به نزدیک‌ترین مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با بهترین امکانات معرفی شوند و همچنین امکان جست‌وجوی دارو و اطلاع از داروخانه‌های موجود در محدوده جغرافیایی خود را دارند.

تقویت گردشگری سلامت و ورود ارز به کشور

آزادبخت ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت و توریسم درمانی نیز اپلیکیشن‌هایی طراحی شده‌اند که بیماران خارجی را در تهران و سایر استان‌ها هدایت و همراهی می‌کنند (ترنسفر) و با ارائه خدماتی مانند همراهی بیمار، معرفی پزشک و پیگیری فرآیند درمان و ویزا موجب ایجاد ارزش افزوده و ورود ارز به کشور می‌شوند.

تمرکز بر هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوظهور در پارک علم و فناوری شهری

وی با اشاره به دیگر طرح‌های فناورانه گفت: اپلیکیشن‌هایی در حوزه اورژانس موتورسیکلت، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد دیجیتال و پروژه‌های کوانتومی در پارک جذب شده‌اند. از جمله این طرح‌ها، سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی برای سازمان مدیریت بحران است که داده‌های لحظه‌ای را دریافت و تحلیل می‌کند.

حمایت ویژه از استارتاپ‌های نوپا

مسئول جذب و پذیرش پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران تأکید کرد: اولویت اصلی این پارک، حمایت از استارتاپ‌های نوپا و تازه‌تأسیس است. به طور یکی از شرکت‌ها که سامانه اورژانس موتورسیکلت را طراحی کرده، در مراحل اولیه جذب کاربر قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود با استقبال گسترده شهروندان مواجه شوند. همچنین اپلیکیشن سلامت شهری در هر منطقه‌ای پایش می‌کند چقدر آلودگی دارد و شاخص آلودگی چقدر است و مردم می‌توانند از این سامانه استفاده کنند.

کد خبر 6691417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها