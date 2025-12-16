به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان گفت: ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاران، در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها در شهرک صنعتی دیلم افزود: تکمیل و بهبود زیرساخت‌ها زمینه‌ساز رونق تولید، افزایش اشتغال و حضور مؤثر بخش خصوصی خواهد بود، همچنین زنجیره تأمین کالاهای اساسی باید به‌صورت مستمر کنترل و رصد شود تا ثبات بازار حفظ شود.

فرماندار دیلم با بیان اینکه شرایط بازار تأثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم دارد، تصریح کرد: لازم است برای بازار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درستی انجام شود و نظارت و کنترل بیشتری بر قیمت‌ها و عرضه کالاها اعمال شود تا از فشار بر مردم جلوگیری شود.

کاظمی در ادامه بر ترغیب سرمایه‌گذاران در بخش معادن شهرستان تأکید کرد و گفت: با معرفی ظرفیت‌های معدنی و تسهیل فرآیندهای اداری، می‌توان بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرد، همچنین پروژه‌های نیمه‌تمام اقتصادی باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی به شرایط افتتاح و بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: شعار دولت وفاق تنها یک شعار نیست، بلکه یک اصل راهبردی مبتنی بر وحدت و همگرایی است که هدف نهایی آن رضایت مردم است، مدیران در این دولت باید در میان مردم حضور داشته باشند، چرا که حضور میدانی مدیران موجب تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بهتر و کارآمدتر خواهد شد.

در این نشست، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز بر حمایت این اداره کل از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی لازم برای رفع موانع تولید، تقویت شهرک صنعتی و ساماندهی بازار شهرستان دیلم در دستور کار قرار دارد.