فضای سرمایه گذاری صنعتی در استان بوشهر توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم که با ۹ دستور کار مختلف به منظور رفع مشکلات توسعه و تکمیل زیر ساخت‌های لازم صنعتی تعیین شده بود اظهار داشت: حمایت، پشتیبانی و پیگیری‌های مستمر نماینده محترم مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در راستای مرتفع کردن مشکلات صنایع استان باعث شده تا برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نسبت به اعلام آمادگی بیشتر برای حل مسائل مربوطه به توسعه سرمایه گذاری صنعتی پیش گام شوند.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر عنوان کرد: تا کنون اقدامات و پیگیری‌های ارزنده ای در راستای تسریع در تخصیص زمین جهت طرح توسعه شهرک صنعتی بوشهر ۲، تکمیل زیر

ساخت‌های لازم نظیر آب، برق، گاز و تلفن در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، پیگیری فعال شدن واحدهای راکد، احداث و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شمال استان (دیلم) و غیره از سوی اداره کل صمت استان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان صورت گرفته است.

وی گفت: این پیگیری‌ها منجر به یک سری اتفاقات خوب برای ایجاد و توسعه فضای سرمایه گذاری صنعتی در استان بوشهر شده است.

نشست بررسی مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم با حضور عبدالکریم جمیری نماینده مردم شهرستان بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل صمت استان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تکمیل زیر ساخت‌های صنعتی در محل سالن اجتماعات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شد.