فرماندار دیلم: حمایت اشتغال در اولویت دستگاه های اجرایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بر لزوم حل مسائل حوزه تولید، اشتغال، بازار و حمایت از واحدهای صنعتی و کارگری شهرستان تاکید کرد.
فرماندار دیلم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه قائد امت امامخامنهای (ره)، و با تبریک عید سعید قربان اظهار کرد: اقتصاد شهرستان دیلم بر پایه تجارت دریایی، فعالیتهای بندری و مشاغل وابسته به دریا شکل گرفته و هرگونه اختلال در این حوزه، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
کاظمی با تاکید بر ضرورت پیگیری مشکلات شهرک صنعتی دیلم افزود: تقویت زیرساختهای شهرک صنعتی، حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی یا راکد شدن شرکتهایی که اشتغال قابل توجهی ایجاد کردهاند، ضروری است.
وی بیان کرد: بخش معدن در شهرستان دیلم نیازمند توجه ویژه، برنامهریزی و جذب سرمایهگذار است و باید زمینه حضور سرمایهگذاران در این حوزه فراهم شود.
فرماندار دیلم همچنین بر لزوم کنترل زنجیره تامین کالاهای اساسی و پایش مستمر بازار تاکید کرد و گفت: رونق بازار و ثبات اقتصادی نقش مهمی در افزایش جذابیتهای گردشگری شهرستان دارد.
کاظمی با اشاره به مشکلات فعالان حوزه تجارت دریایی افزود: پیگیری مسیرهای جایگزین برای تردد لنجهای سفاری و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین باید زمینه حمل و تخلیه کالا از مسیر کشورهای دیگر بررسی و تسهیل شود تا فعالیت اقتصادی و تجاری شهرستان دچار وقفه نشود.
فرماندار دیلم با تاکید بر رسیدگی به مسائل جامعه کارگری گفت: هدفگذاری مناسب در حوزه اشتغال، حمایت از کارگران و افزایش تابآوری شرکتها در شرایط بحرانی از ضروریات امروز است.
کاظمی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، هیچ اشتغال، کسب و کار و منبع درآمدی نباید متوقف شود و دستگاههای اجرایی باید در راستای حفظ اشتغال و حمایت از واحدهای فعال اقتصادی تلاش کنند.
وی اظهار کرد: شرکتهایی که در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی کمترین تعدیل نیرو را داشته و فعالیت خود را حفظ میکنند، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
فرماندار دیلم همچنین با اشاره به آثار گسترده اقتصاد دریامحور بر حوزههای اجتماعی و فرهنگی شهرستان گفت: بسیاری از اقدامات خیرخواهانه از جمله کمک به ایتام، مدارس، حوزه بهداشت و درمان و سایر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز متاثر از رونق همین اقتصاد دریایی است.
کاظمی بر ضرورت تدوین بستههای حمایتی برای صنوف و مشاغل آسیبدیده تاکید کرد و افزود: شناسایی افراد و مشاغل متضرر و حمایت هدفمند از آنان باید با جدیت دنبال شود.
پیش از برگزاری این نشست، «نصرالله کشاورز» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر و «مرتضی پروانه» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از تعدادی از واحدهای تولیدی، صنعتی و کارگری شهرستان دیلم بازدید کردند و از نزدیک در جریان مسائل و ظرفیتهای موجود قرار گرفتند.
