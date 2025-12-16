به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید باقر تکیهای ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه اعتکاف در سالهای اخیر با اقبال عمومی بیشتری مواجه شده است، اظهار کرد: این مراسم عبادی فراتر از یک برنامه مقطعی، به فرصتی راهبردی برای روایت معنویت، هویت دینی و تقویت سرمایه فرهنگی کشور تبدیل شده و نقش مهمی در ایجاد ظرفیتهای تربیتی برای نسل جوان ایفا میکند.
وی گفت: بررسی آمارها نشان میدهد که ۶۱ درصد شرکتکنندگان در اعتکاف را بانوان تشکیل میدهند و این موضوع بیانگر جایگاه پررنگ زنان در فعالیتهای معنوی و اجتماعی است و بر همین اساس، علاوه بر مساجد عمومی، امسال مساجدی بهصورت اختصاصی برای گروههای سنی و اقشار مختلف از جمله دانشآموزان پسر و دختر، دانشجویان و برنامههای ویژه مادر و دختر پیشبینی شده است که این اقدام ضمن ترویج فرهنگ دینی، بخشی از دغدغههای خانوادهها را نیز پاسخ میدهد.
قائممقام ستاد مرکزی اعتکاف در تشریح فرآیند ثبتنام معتکفان افزود: ثبتنام از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه از طریق سامانه الکترونیکی ستاد مرکزی اعتکاف انجام میشود و پذیرش افراد بر اساس ظرفیت هر مسجد و اولویت زمانی ثبتنام خواهد بود. تنها در مسجد مقدس جمکران به دلیل استقبال گسترده، فرآیند قرعهکشی در نظر گرفته شده است.
تکیهای با تأکید بر ماهیت تربیتی این مراسم بیان کرد: اعتکاف تمرینی برای زیست مؤمنانه و تجربه همنشینی با خداوند در سه روز متوالی است و در همین راستا، امسال شبکهای از کنشگران معتکف شکل گرفته تا ارتباط معنوی و اجتماعی شرکتکنندگان پس از پایان اعتکاف نیز تداوم یابد و جامعه ایمانی پویاتری شکل بگیرد.
وی ادامه داد: برنامهمحوری و رویکرد تربیتی، از اصول اساسی ستاد مرکزی اعتکاف در اجرای این مراسم است و به همین منظور، توانمندسازی و آموزش خادمان، مدیران مساجد، مبلغان و مربیان دانشآموزان در دستور کار قرار گرفته و این موضوع بهعنوان یکی از اولویتهای سال ۱۴۰۴ پیگیری میشود.
قائممقام ستاد مرکزی اعتکاف با اشاره به شعار امسال اعتکاف افزود: شعار معنویت، اتحاد و استقامت بهعنوان محور گفتمانی و عملیاتی برنامههای امسال انتخاب شده است. همچنین با توجه به تقارن ۱۳ رجب، سالروز ولادت امام علی (ع)، با ۱۳ دیماه، سالروز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، یادواره شهدای اقتدار همزمان با مراسم اعتکاف در مسجد امام حسن عسکری (ع) برگزار خواهد شد.
وی درباره گستره برگزاری این آئین عبادی گفت: امسال بیش از ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور میزبان مراسم اعتکاف خواهند بود و پیشبینی میشود شمار معتکفان از آمار سال گذشته که حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بود، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یابد.
تکیهای افزود: ستادهای مردمی اعتکاف در شهرستانها و شوراهای راهبری استانها مسئولیت برنامهریزی، سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی این مراسم را بر عهده دارند و ارتقای کیفی برنامهها، زمینهساز افزایش کمی و تعمیق اثرگذاری اعتکاف در سطح جامعه خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری جشنواره سراسری اعتکاف خبر داد و گفت: جشنواره اعتکاف امسال با محورهای علمی، ادبی، هنری و همچنین حوزه رسانه و هوش مصنوعی در سراسر کشور برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند تا پایان اسفندماه آثار خود را ارسال کنند.
قائممقام ستاد مرکزی اعتکاف افزود: این جشنواره با تنوع گستردهای از قالبها از جمله داستان، عکس، کلیپ و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده و فرصتی فراهم میکند تا شرکتکنندگان پیوندی عمیقتر میان معنویت مسجد، تجربه اعتکاف و ابزارهای نوین فرهنگی و رسانهای برقرار کنند.
