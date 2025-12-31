حسین رواز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل این سازمان برای برگزاری مراسم اعتکاف در شهرستان خبر داد.

به گفته وی، امسال بیش از ۸ هزار نفر در ۵۲ مسجد شهر معتکف می‌شوند که بیش از ۴ هزار نفر از آن‌ها دانش‌آموز هستند.

وی با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای تسهیل مراسم افزود: اقلام مورد نیاز معتکفان شامل برنج، مرغ، شکر و سایر مایحتاج به نرخ تنظیم بازار و با هماهنگی اداره جهاد کشاورزی تأمین شده و نان نیز توسط اصناف به میزان معتکفان در اختیارشان قرار می‌گیرد.

رواز درباره شعار مراسم امسال گفت: با توجه به مسائل اخیر کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، شعار اعتکاف امسال «مقاومت و استقامت» انتخاب شده است تا معتکفان با استفاده از این فضای معنوی برای پیشرفت و تعالی کشور آماده شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر تأکید کرد که تمامی برنامه‌ها با هدف برگزاری بی‌نقص و پرشور مراسم انجام شده و مسئولان متعهد هستند که همه معتکفان با آرامش و امکانات لازم در این رویداد معنوی حضور یابند.