۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

سام خانیان: ۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی رامسر رفع تصرف شد

رامسر - دادستان عمومی و انقلاب رامسر گفت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت، بیش از ۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی متصرفی رامسر، اعاده به وضع سابق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سام خانیان بعدازظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مساحت ۱۰ هزار و ۲۴ مترمربع از اراضی ملی متصرفی منطقه مارکوه کتالم رفع تصرف شد.

سام خانیان با اشاره به اینکه حفظ انفال، بیت‌المال و حقوق عمومی از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی است، تصریح کرد: مجموعه قضائی، اجرایی و انتظامی استان در مسیر حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت المال با هر گونه ترک فعل، تخلف و انفعال در سطوح مدیریتی، قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به رصد دقیق و اشرافیت بالای مجموعه قضائی استان بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی، بیان داشت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های ماست و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار مسئولان قضائی استان قرار دارد.

سام خانیان در پایان گفت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مساحت ۱۰٬۰۲۴ مترمربع از اراضی ملی متصرفی منطقه مارکوه کتالم توسط یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رامسر رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد.

