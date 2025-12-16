شریفی: ۱۳ نمایشگاه صنایع دستی ایلام در عراق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار داشت: از نگاه مثبتی که کشور دوست و برادرمان عراق و به‌ویژه عزیزانمان در استان واسط به استان ایلام دارند تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی گفت: معتقدیم عشق به امام حسین (ع) مرزها را برداشته و دل‌ها را به هم پیوند زده است. ایلام و واسط دو استان همسایه هستند که در سایه این عشق و برادری و ایمان و همکاری روز به روز ارتباط‌ها و فرهنگ‌ها عمیق‌تر می‌شود

شریفی افزود: همان‌طور که زائران در ایام اربعین در کنار هم قدم می‌زنند، ما نیز در مسیر توسعه، فرهنگ و ایمان دست در دست هم حرکت می‌کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام ادامه داد: باید از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام تشکر کنیم که جلسات زیادی با ایشان داشتیم و به‌ویژه در حوزه صنایع دستی و گردشگری معتقد بودند باید از ظرفیت مرز و دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی به نحو شایسته استفاده کنیم. این موضوع امیدی برای ما بود تا بتوانیم تفاهم‌نامه بسیار خوبی با استان واسط برقرار کنیم.

وی گفت: به دنبال این هستیم که در دو استان، هم در بحث پیوندهای فرهنگی و مراسم مذهبی و هم در برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی همکاری داشته باشیم.

وی افزود: خدا را شکر تاکنون ۱۳ نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری در استان واسط و شهرهای مختلف آن برگزار کرده‌ایم. در کنار فعالیت‌های اقتصادی، بحث فرهنگی را نیز دنبال کردیم و نکته جالب اینکه همکاران و صنعتگران نیز زیارت خود در شهرهای نجف، کربلا و کاظمین را انجام دادند.

وی ادامه داد: بابت مهمان‌نوازی و فرهنگ غنی در استان واسط عراق تقدیر و تشکر می‌کنیم. این همکاری موجب پویایی صنعتگران استان شد و علاوه بر فروش مناسب، ارتباط مستقیم با تجار عراقی برقرار کردند. نمایشگاه کوت نیز به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام در پایان گفت: با توجه به اخذ مجوز چهار بیمارستان VIP و IPD بین‌المللی، ان‌شاءالله از این ظرفیت برای گردشگری سلامت نهایت استفاده را خواهیم برد. استان ایلام یک استان چهار فصل است و ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری دارد.