  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام در عراق دایر شد

نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام در عراق دایر شد

ایلام-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام گفت: به مناسبت روز ملی عراق نمایشگاه صنایع‌دستی هنرمندان ایلام در شهر کوت عراق برگزار شد

فرزاد شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام در عراق اظهار کرد: این نمایشگاه به همت استانداری ایلام و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و با همکاری مسئولان استان واسط عراق به مناسبت روز ملی عراق در شهر کوت برگزار شده است.

وی بیان داشت: این نمایشگاه با هدف نمایش توانمندی‌های فرهنگی و گسترش داد و ستد هنری در مرکز استان واسط عراق به مدت دو روز (۱۰ و ۱۱ دی) برگزار شد که با استقبال شهروندان عراقی و فعالان گردشگری همراه بود

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام گفت: در این نمایشگاه دست‌آفرینه‌هایی چون گلیم، جاجیم، کیف و معرق چرمی، حصیر، چیت، عروسک‌های سنتی، بافتنی‌های محلی، سفال، زیورآلات، تابلوهای ساقه گندم، سازه‌های چوبی، سبدهای حصیری و پارچه‌ای و ظروف مسی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

شریفی ادامه داد: در استان بیش از ۳۰ هزار صنعتگر در ۳۳ رشته فعال هستند و ایجاد بازارچه‌های دائمی، حمایت از بیمه صنعتگران و توسعه زیرساخت‌های صادراتی از اولویت‌های سال جاری است.

وی تصریح کرد: در استان ایلام ۱۵۰ کارگاه فعال در رشته مختلف صنایع‌دستی وجود دارد

کد خبر 6710056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها