فرزاد شریفی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه صنایعدستی ایلام در عراق اظهار کرد: این نمایشگاه به همت استانداری ایلام و اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و با همکاری مسئولان استان واسط عراق به مناسبت روز ملی عراق در شهر کوت برگزار شده است.
وی بیان داشت: این نمایشگاه با هدف نمایش توانمندیهای فرهنگی و گسترش داد و ستد هنری در مرکز استان واسط عراق به مدت دو روز (۱۰ و ۱۱ دی) برگزار شد که با استقبال شهروندان عراقی و فعالان گردشگری همراه بود
مدیرکل میراثفرهنگی استان ایلام گفت: در این نمایشگاه دستآفرینههایی چون گلیم، جاجیم، کیف و معرق چرمی، حصیر، چیت، عروسکهای سنتی، بافتنیهای محلی، سفال، زیورآلات، تابلوهای ساقه گندم، سازههای چوبی، سبدهای حصیری و پارچهای و ظروف مسی در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
شریفی ادامه داد: در استان بیش از ۳۰ هزار صنعتگر در ۳۳ رشته فعال هستند و ایجاد بازارچههای دائمی، حمایت از بیمه صنعتگران و توسعه زیرساختهای صادراتی از اولویتهای سال جاری است.
وی تصریح کرد: در استان ایلام ۱۵۰ کارگاه فعال در رشته مختلف صنایعدستی وجود دارد
