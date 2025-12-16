سرهنگ صفاری: طرح زمستانی پلیس راه گیلان از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جاور صفاری عصر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گیلان با اشاره به آغاز طرح زمستانی از امروز، اظهار کرد: این طرح تا ۲۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت و با هدف ارتقای ایمنی و مدیریت تردد در محورهای مواصلاتی استان اجرا می‌شود.

وی افزود: رزمایش طرح زمستانی روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح در ستاد فرماندهی انتظامی استان و با حضور اعضای شورای ترافیک برگزار خواهد شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستقیم پلیس راه را در اجرای این طرح همراهی می‌کنند.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به افزایش حجم ترددها گفت: در فصل زمستان گذشته بیش از چهار میلیون دستگاه خودرو وارد استان شد که نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است و متأسفانه ۹۵ نفر از هموطنان در اثر سوانح رانندگی در جاده‌های استان جان خود را از دست دادند.

صفاری با بیان اینکه نیروهای پلیس راه به‌صورت ۲۴ ساعته در محورهای اصلی و حادثه‌خیز مستقر هستند، تصریح کرد: محورهای مهم از جمله مسیرهای ارتباطی با استان‌های قزوین و اردبیل به‌صورت مشترک کنترل می‌شود تا وضعیت باز یا بسته بودن راه‌ها به‌صورت دقیق مدیریت و اطلاع‌رسانی شود.

وی ادامه داد: در طرح زمستانی امسال، یک‌هزار و ۸۸۶ نفر در قالب گروه‌های امدادی، انتظامی و خدماتی مشارکت دارند و هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی، راهداری و استان‌های همجوار انجام شده است.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به برخی چالش‌ها از جمله نقاط دارای ضعف پوشش شبکه ارتباطی، گفت: این موضوع به دستگاه‌های مربوطه منتقل شده و هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات در حال انجام است.

صفاری در پایان با اشاره به سوانح رانندگی اخیر در برخی محورهای کشور، ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌ها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، زمستان امسال شاهد کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای در استان گیلان باشیم.