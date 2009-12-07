طرح زمستانی پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی استان قزوین ظهر امروز در مراسم آغاز به کار طرح زمستانی پلیس راه در محور‌های مواصلاتی استان قزوین که در عوارضی آزادراه قزوین - زنجان برگزار شد گفت: این طرح از 15 آذر ماه امسال آغاز شده و تا 15 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و در این مدت خدمات لازم به مسافران و رانندگان داده می شود.

جعفری ‌نسب برای کاهش سوانح و مشکلات در فصل زمستان به شهروندان توصیه کرد در هنگام سفر در فصل سرما به توصیه های ایمنی ماموران پلیس راه توجه کنند و ضمن همراه داشتن تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ، وسایل گرم و آذوقه مناسب با احتیاط کامل رانندگی کنند.

مححمد‌صادق پورمهدی معاون عمرانی استانداری هم به نقش پلیس در جاده و جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: نقش پلیس در امنیت مردم کلیدی و اساسی است و امروز با تلاش‌ ماموران پلیس و دستگاه‌های دیگر شاهد برقراری نظم و امنیت و اجرای مقررات در محورهای مواصلاتی استان هستیم.

پورمهدی تصریح کرد: علی‌رغم افزایش تعداد خودروها و گسترش محورهای مواصلاتی با تلاش‌های انجام شده شاهد کاهش تصادفات در محورهای مواصلاتی استان در طول سال هستیم اما باید تلاش کنیم تا سوانح باز هم به حداقل کاهش یابد.

سید مظفر حسینی رئیس پلیس راه استان قزوین هم در مراسم آغاز طرح زمستانی پلیس راه اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری تعداد تصادفات فوتی هفت درصد، تصادفات جرحی 27 درصد و تصادفات خسارتی 16 درصد کاهش یافته و تعداد مجروحان تصادفات نیز درهمین مدت به نسبت مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در شش ماهه نخست امسال 27 درصد تصادفات در محور بوئین‌زهرا به سه ‌راهی رحیم‌آباد رخ داده است که تعریض و جداسازی این محور می تواند در کاهش سوانح این مسیر موثر باشد.



سرهنگ حسینی گفت: با مدیریت بر سوانح و حوادث ترافیکی و بازگشایی گره‌‌های ترافیکی در کنار رسیدگی به مصدومان حوادث رانندگی و نجات جان در راه‌ ماندگان برنامه ریزی و تدابیر لازم در مدت زمان اجرای طرح زمستانی انجام شده تا خدمات بیشتری را به اقشار مختلف ارائه شود.

وی تاکید کرد: طرح زمستانی پلیس از 15 آذر ماه تا 15 اسفند ماه به مدت سه ماه در سطح راه‌های استان و گردنه‌های صعب‌العبور اجرا می شود.

به گفته حسینی در طرح زمستانی 52 تیم پلیس در 13 مرحله هفت روزه در گردنه کوهین در محور قزوین ـ رشت و گردنه آوج در محور قزوین - همدان مستقر می‌شوند.

رئیس پلیس ‌راه استان خاطرنشان کرد: علت بیشتر تصادفات تخطی از سرعت مطمئنه است لذا از رانندگان انتظار می‌رود در ایام زمستان با توجه به محدودیت دید با احتیاط ررانندگی کنند.

وی یادآور شد: از عموم مردم نیز انتظار می‌رود در فصل زمستان از مسافرت‌های غیرضروری پرهیز کنند و در صورت نیاز به مسافرت پیش از سفراز وضعیت راههای کشور مطلع و سپس مسافرت کنند.