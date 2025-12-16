به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سهشنبه شهرام کرمی با حضور در محاکم عمومی و انقلاب و دادگاههای صلح مرکز استان، از شعب مختلف بازدید کرد و ضمن بررسی عملکرد هشتماهه سال جاری، دستاوردهای این محاکم در مدیریت پروندهها و ارتقای شاخصهای قضائی را مورد ارزیابی قرار داد.
در این بازدید، وضعیت شعب فعال، روند رسیدگیها و آمار ورودی و خروجی پروندهها بهصورت دقیق بررسی شد.
کرمی در جریان این بازدید، با قدردانی از تلاشها و زحمات قضات و کارکنان، محاکم مرکز استان را پاشنه آشیل دستگاه قضائی استان دانست و بر نقش کلیدی این محاکم در حرکت کلی دادگستری استان تأکید کرد.
وی تصریح کرد: ایستایی یا پویایی محاکم مرکز استان بهصورت مستقیم بر عملکرد کل دستگاه قضائی استان اثرگذار است و هرگونه بهبود در این بخش، به شکل زنجیرهای در سایر حوزهها نیز خود را نشان میدهد.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود، بهویژه پروندههای مسن، اظهار داشت: تعیین تکلیف این پروندهها میتواند همزمان موجب کاهش موجودی پروندهها و تعدیل شعب نامتعارف شود و چند مسئله مهم را بهصورت خودکار حلوفصل کند. رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه این موضوع را یکی از اولویتهای جدی در مدیریت قضائی مرکز استان عنوان کرد.
کرمی افزایش ورودی پروندهها به شعب را مهمترین مشکل پیشروی دستگاه قضائی در سطح کشور برشمرد و افزود: این چالش، مسئلهای فراگیر است که تمامی همکاران قضائی با آن مواجهاند و راهکار اساسی آن، تمرکز بر توسعه ساختار رسیدگی، بهویژه افزایش شعب حقوقی و دادگاههای صلح است تا از فشار مضاعف بر شعب موجود کاسته شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگیها، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر پروندههای مانده شعبی شد که به دادگاههای صلح تبدیل شدهاند و خاطرنشان کرد: این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش تراکم پروندهها خواهد داشت و رضایتمندی مراجعان را افزایش میدهد.
رئیسکل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه، با اشاره به آمار عملکرد محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان در هشتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: آمار و دادههای عملکردی نشان میدهد که علیرغم افزایش ورودی پروندهها، بسیاری از شاخصهای کلیدی با رشد چشمگیر همراه بودهاند.
