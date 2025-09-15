به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازدیدهای میدانی و مستمر از مجتمعهای قضایی ۳۶ گانه تهران بزرگ، ربیعاله قربانی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، از مجتمع قضایی صلح شماره ۸ بازدید کرد و در نشست قضایی با قضات این مجتمع، بر اهمیت تقویت جایگاه محاکم صلح به عنوان نماد عدالت مردممحور تأکید کرد.
قربانی در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت پروندههای وارده و موجودی شعب، بیان داشت: محاکم صلح نماد عدالت مردممحور و افتخاری برای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند که حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات را در اولویت قرار دادهاند. وجه ممتاز محاکم صلح این است که فرصت برابر برای مردم فراهم شده تا بدون توجه به ارزش مالی خواسته، امکان تظلمخواهی و دسترسی یکسان به دادگستری را داشته باشند.
وی در نشستی صمیمانه با قضات مجتمع اظهار داشت: این نشست فرصتی ارزشمند برای طرح دیدگاهها، دریافت پیشنهادهای اصلاحی و ایجاد همافزایی میان همکاران است.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران گفت: یکی از چالشهای اصلی محاکم صلح، حجم بالای پروندهها و کمبود تناسب میان نیروی انسانی و تعداد ورودیهاست که نیازمند برنامهریزی جامع و حمایت همهجانبه است.
قربانی همچنین به موضوع آموزش قضات تازهمنتقلشده به محاکم صلح اشاره کرد و گفت: این محاکم در تهران در کمترین زمان ممکن راهاندازی شدهاند و اقدامی ارزشمند بوده که باید با تقویت امکانات و کادر تخصصی، جایگاه آنها را بیش از پیش ارتقا داد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران محاکم صلح را نهتنها یک فرایند قضایی بلکه ارزشی اجتماعی دانست و اظهار داشت: نامگذاری این محاکم بر اساس صلح، یادآور رسالت اصلی آنها یعنی پایان دادن به خصومتها با رضایت طرفین است.
وی با هشدار نسبت به کاهش انگیزهها در میان کارکنان، بیان داشت: نباید اجازه دهیم این جایگاه افتخارآمیز در ذهن همکاران به مسئولیتی کمارزش تبدیل شود.
رئیس کل محاکم تهران کیفیت آرا، برخورد محترمانه با مردم و تلاش برای صدور تصمیمات متقن را از عوامل پایداری این افتخار دانست و تأکید کرد: با این موارد میتوانیم اعتماد عمومی را تقویت کرده و اعتبار محاکم صلح را حفظ کنیم.
در ادامه این بازدید، قربانی از واحد اجرای احکام مدنی مجتمع نیز بازدید کرد و ضمن بررسی نحوه رسیدگی به پروندههای اجرای احکام، بر رعایت دقیق ضوابط قانونی، سرعت در اقدام و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم تأکید کرد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اهمیت بهکارگیری سامانههای نوین در دستگاه قضایی اظهار داشت: بهرهگیری صحیح و هوشمندانه از فناوریها در فرآیند دادرسی، میتواند بسیاری از کاستیها و ایرادهای موجود در روندها و سامانههای فعلی را آشکار ساخته و زمینه رفع نواقص و ارتقای کیفیت عملکرد را فراهم سازد.
وی افزود: یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد شعب، میزان استفاده مؤثر از ابزارهای فناورانه است؛ چرا که این امر نقشی اساسی در افزایش سرعت، دقت و شفافیت در رسیدگی دارد.
قربانی همچنین استفاده بهینه از سامانه سهام و «سامانه ستاد در شعب اجرای احکام مدنی را ضروری دانست و تأکید کرد: این موضوع باید همواره در دستور کار همکاران قرار گیرد، چرا که این رویکرد ضمن تسهیل فرآیندها و کاهش مراجعات حضوری مردم، اعتماد عمومی به اجرای احکام را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در پایان اظهار داشت: ساختار محاکم صلح یکی از درخشانترین نقاط قوت قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت پایدار است و باید همگان از آن دفاع کنند.
این بازدید در راستای برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران، سیاستهای تحولی محاکم، منویات رئیس کل دادگستری استان و با هدف ارزیابی روند رسیدگی به پروندهها و شناسایی موانع موجود انجام شد. در این برنامه، معاون قضایی ستادی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در امور صلح نیز حضور داشت.
نظر شما