به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در آئین معارفه سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت گناوه، این اداره را از دستگاه‌های اجرایی تأثیرگذار در توسعه و ساماندهی حوزه‌های اقتصادی و تجارت شهرستان دانست و بر ضرورت تقویت عملکرد آن در بخش‌های مختلف تأکید کرد.

فرماندار گناوه افزود: صنعت، معدن و تجارت نقش مهمی در تنظیم بازار، حمایت از تولیدکنندگان و پاسخگویی به مطالبات مردمی دارد و باید نگاه خاص و ویژه ای به آن بخصوص در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شود.

وی با قدردانی از زحمات رئیس سابق اداره صنعت، معدن و تجارت گناوه گفت: رئیس جدید این اداره از افراد باتجربه و آشنا به مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت است و انتظار می‌رود با تعامل و هم افزایی و برنامه ریزی مناسب در جهت بهبود عملکرد این اداره و پاسخگویی به مطالبات مردمی گام‌های مؤثری بردارد.

در این آئین که با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر برگزار شد، محمدحسین داریونی به عنوان سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه معارفه و از زحمات اصغر افتخاری سرپرست سابق این اداره قدردانی شد.