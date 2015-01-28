آئین تودیع و معارفه رئیس صنعت، معدن و تجارت قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه رئیس صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک صبح امروز با حضورعلی صادقی فرماندار، تیمور پورحیدری معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، اصغر زاده رئیس حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ایرج شیرنژاد سرپرست معاونت برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری قرچک در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد و محمدی پور به عنوان رئیس جدید اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک منصوب شد.

فرماندار شهرستان قرچک در این مراسم با تقدیر از زحمات آقای تختی پور اظهار داشت: وی فردی دلسوز و کار آمد و پر تلاش برای شهرستان قرچک و مردم خوب این شهرستان بود و در اینجا جا دارد از تلاشها و زحمات ایشان تقدیر و تشکر نمایم.

علی صادقی افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت یکی از ادارات مهم و حساس تلقی می شود و مدیر جدید این اداره باید بحث تنظیم بازار، ساماندهی اصناف را در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان اینکه مسوولین شهرستان قرچک همدل و در کنار یکدیگر برای خدمت رسانی بهتر به مردم هستند، افزود: مدیران باید شبانه‌ روزی در خدمت مردم باشند و پذیرفته ایم خدمتگزار و خادم شهروندان باشیم.

فرماندار قرچک با تاکید بر اینکه رئیس جدید ارتباط خود را با مسوولین ارشد شهرستان مخصوصا امام جمعه و نماینده مردم در مجلس بیشتر کرده و گزارشات و اقدامات خود را ارائه دهد، افزود: مدیر جدید اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان با جدیت هرچه بیشتر در حوزه کاری خود به مردم متدین و خوب شهرستان قرچک فعالیت کند و ارتباط نزدیکی با مسوولین ارشد شهرستان داشته باشد.

وی افزود: رئیس جدید اداره صنعت، معدن و تجارت باید راه رئیس قبلی که فردی کاردان و پرتلاش بود را ادامه دهد و بتواند خدمات ارزنده ای به مردم این شهرستان که ولی نعمت ما هستند ارائه دهد.

در ادامه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن تشکر از زحمات تختی پور سرپرست سابق اداره صنعت و معدن شهرستان قرچک آرزوی توفیق برای محمدی پور رئیس جدید اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان کرد.

تیمور پورحیدری گفت: آقای محمدی پور از مدیران پرتلاش، کاردان و متخصص سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است و از بدنه خود سازمان شکل گرفت و به مقام رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک رسیده است.

وی در پایان با تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند آقای تختی پور گفت: با حضور خوب آقای تختی پور در این مدت ریاست در شهرستان قرچک خدمات ارزنده ای از سوی ایشان به مردم خوب شهرستان قرچک شکل گرفت و این بسی جای خوشحالی است.

گفتنی است، طی حکمی از سوی رضا مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، محمدی پور به عنوان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک منصوب و از تلاشهای آقای تختی پور سرپرست سابق این اداره تقدیر شد.