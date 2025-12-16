جلوگیری از بیکاری ۵۶ هزار نفر با اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز سهشنبه در پنجمین جلسه اصلی ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان اظهار کرد: برای تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی باید از همه ظرفیتهای موجود استفاده شود و دستگاههای دولتی و حمایتی وظایف خود را در توسعه اقتصاد و اشتغالزایی بهدرستی انجام دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده خوزستان در اراضی کشاورزی، صنایع و نیروی انسانی گفت: توسعه استان نیازمند مدیریت، همدلی و همکاری در رفع موانع تولید و سرمایهگذاری است.
دهقانی تأکید کرد: اجرای طرحهای آبمحور در بالادست نباید موجب اختلال در بهرهوری واحدهای پاییندست شود و این موضوع باید با برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت و نظارت مستمر بر پسابهای واحدهای تولیدی مدیریت شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر اهمیت اشتغال نیروهای بومی افزود: همه ظرفیتهای بخش دولتی، خصوصی و مردمی باید در توسعه اقتصادی استان به کار گرفته شوند تا نرخ بیکاری کاهش یابد.
وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی فعال در صورت رعایت مقررات باید مورد حمایت قرار گیرند و نباید در مسیر تولید و اشتغالزایی سنگاندازی شود.
دهقانی با ارائه گزارشی از عملکرد ۹ ماهه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: در این مدت ۱۲۳ جلسه برگزار و ۱۵۵ مصوبه تصویب شد که نتیجه آن جلوگیری از تعطیلی ۶۸ واحد تولیدی، حفظ اشتغال ۵۶ هزار نفر و ایجاد سه هزار شغل جدید بوده است. همچنین مدیران قضائی استان به همراه مسئولان متولی ۵۲ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی داشتند و مشکلات و ظرفیتهای آنان را از نزدیک بررسی کردند.
وی افزود: برای هر سرمایهگذار مراجعهکننده به ستاد، کاربرگ ویژه تشکیل و مشکلات مطرحشده در کارگروههای تخصصی بررسی و اقدامات لازم انجام میشود.
