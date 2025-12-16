کوه در ورودی بخش جغین رودان ریزش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع بارندگی ریزش کوه در ورودی بخش جغین شهرستان رودان، ستاد بحران منطقه عملیات راهداری و پاکسازی مسیر را آغاز کرده است که این سامانه بارشی منجر به ریزش قابل توجهی از کوه در محدوده ورودی اصلی بخش جغین شده است.
با اعلام وضعیت اضطراری توسط ستاد بحران بخش، تیمهای راهداری بلافاصله عملیات آواربرداری و بازگشایی مسیر را آغاز کردهاند.
با توجه به حجم عملیات و احتمال ریزشهای ثانویه، از تمامی رانندگان عبوری و شهروندان تقاضا میشود تا زمان اعلام ایمنی کامل مسیر، ضمن کاهش سرعت، از توقف در حاشیه جادههای منتهی به این منطقه اکیداً خودداری نمایند تا اختلالی در روند امدادرسانی و بازگشایی پیش نیاید.
