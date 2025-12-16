آشنایی با گذشته سرزمینمان بدون پژوهش دقیق و مستند ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله ایوبی مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت بازنگری صادقانه در عملکرد مدیریتی کشور گفت: ما مدیران عادت کردهایم بیشتر از آنکه از سوی مردم نقد شویم، خودمان از خودمان تعریف کنیم، در حالی که اولین گام پیشرفت این است که بدانیم کجا موفق بودهایم و کجا نه، کجا باید بهتر عمل میکردیم و کجا کوتاهی داشتهایم.
وی با اشاره به تجربههای مدیریتی و فرهنگی خود در داخل و خارج از کشور افزود: در دوران مأموریت فرهنگی در فرانسه، بهروشنی دیدم که آنچه یک کشور را سرپا نگه میدارد، نه هیاهو و تبلیغات، بلکه کار بیادعا و مستمر گروهی از پژوهشگران و اندیشمندان است که سالها بدون دیدهشدن، مطالعه میکنند و مینویسند.
ایوبی با یادآوری بازدید از یکی از کتابخانههای معتبر فرانسه اظهار کرد: تصور عمومی این است که پیشرفت غرب حاصل ظواهر پرزرقوبرق است، اما واقعیت این است که اگر امروز کشوری دیده میشود، به دلیل تلاش نسلی از انسانهای متعهد است که پشت میزهای پژوهش نشستهاند و بیوقفه کار کردهاند..
مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: افتخاراتی که امروز در سطح جهانی، از جمله در یونسکو، به نام ایران ثبت میشود، حاصل دههها و حتی یک قرن تلاش خاموش پژوهشگران است؛ افرادی که بدون چشمداشت مالی و بدون انتظار دیدهشدن، برای حفظ و احیای میراث تمدنی ایران کوشیدهاند.
ایوبی نقش پژوهشگران میراث فرهنگی را در تقویت هویت ملی تعیینکننده دانست و گفت: اگر میخواهیم نسل جوان ایرانی بماند، به فرهنگ خود افتخار کند و در برابر زرقوبرقهای فریبنده جهان دچار خودباختگی نشود، باید گذشته این سرزمین را بهدرستی بشناسد. این آشنایی بدون پژوهش دقیق و مستند ممکن نیست.
وی با اشاره به رقابت جهانی برای دیدهشدن کشورها افزود: تمایز ایران نه در برجسازی، نه در جادهکشی و نه در پروژههای عمرانی پرهزینه است. نقطه تمایز ما، فرهنگ، تاریخ و تمدن چند هزار سالهای است که پژوهشگران آن را زنده نگه داشتهاند.».
حجتالله ایوبی تصریح کرد: کار شما پژوهشگران، کاری دشوار، زمانبر و نیازمند عشق، غیرت و تعهد است، اما همین تلاشهاست که پشتوانه فرهنگی ایران را شکل میدهد و امکان حضور مؤثر کشور را در عرصه جهانی فراهم میکند.
جدیت پیگیری توسعه همکاریهای پژوهشی فرامرزی در دستور سال جدید
محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته، از جمله محدودیتهای ناشی از تحولات منطقهای و کاهش ارتباطات بینالمللی، گفت: با وجود تلاشهای انجامشده، توسعه همکاریهای پژوهشی فرامرزی بهطور کامل محقق نشد، اما این موضوع در برنامه سال آینده با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی هدف اصلی مدیریت پژوهشگاه را ایجاد امید، آرامش و تقویت انگیزه در میان پژوهشگران عنوان کرد و افزود: احترام به نیروی انسانی و اعتماد به ظرفیتهای علمی، زیربنای تولید دانش و اسناد معتبر در حوزه میراث فرهنگی است.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه بودجه پژوهشگاه در سال گذشته، از بهبود وضعیت مالی و تلاش برای ارتقای شرایط رفاهی کارکنان خبر داد و اظهار کرد: پژوهشگاه با اتکا به ظرفیتهای داخلی و بدون اتکا به حمایتهای مقطعی، توانسته بخش مهمی از مشکلات مالی خود را مدیریت کند.
رئیس پژوهشگاه همچنین از صدور بیش از ۱۰۰ مجوز کاوش باستانشناسی، در حوزههایی مانند مردمشناسی، زبانشناسی و بافتهای تاریخی، و گسترش فعالیتهای میدانی با رویکرد استانی هدفگذاری کردیم و نقش پژوهشکدههای مختلف به ویژه باستانشناسی و مدیران علمی آن را در پیشبرد این برنامهها برجسته بوده است.
زارعی با بیان این که در حوزه انتشارات، تولید و آمادهسازی ۴۳ عنوان کتاب پژوهشی در یک سال گذشته و رونمایی از دهها اثر علمی نشانه تمرکز پژوهشگاه بر تبدیل پژوهش به سند مکتوب است، تصریح کرد: هیچ گزارشی بدون داوری علمی منتشر نمیشود و هدف، صیانت از اعتبار علمی آثار و حقوق مؤلفان است.
او در سخنانی با اشاره به اهمیت کار بیادعا و مستمر پژوهشگران، فعالیتهای پژوهشگاه را زیربنای حفظ هویت فرهنگی ایران دانست و گفت: آنچه ایران را در سطح جهانی متمایز میکند، نه سازههای مدرن بلکه پشتوانه چند هزار ساله فرهنگی و تمدنی آن است.
در این نشست، مسئولان و پژوهشگران ضمن ارائه گزارش اقدامات انجامشده، بر جایگاه راهبردی پژوهشگاه بهعنوان مغز متفکر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کردند و در پایان نیز از پژوهشگران برتر تجلیل میشد.
