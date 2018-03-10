به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دور اول و دوم کنفرانس‌ یادشده پیش از این توسط آکادمی علوم اتریش و دانشگاه نانجینگ چین برگزارشد.

پژوهشگران پژوهشگاه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در دومین کنفرانس آن که در خردادماه سال ۱۳۹۵ در شهر نانجینگ برگزار شد شرکت و مقالات و سخنرانی‌های خود را در سه حوزه باستان‌شناسی، حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و حفاظت و مرمت اشیای تاریخی-فرهنگی ارائه دادند.

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با توجه به سابقة فعالیت‌های علمی مشترک با دانشگاه نانجینگ و آکادمی علوم اتریش و تفاهم نامه های جداگانه با آنها، پیشنهاد برگزاری سومین کنفرانس دوسالانة «باستان‌شناسی و مرمت در امتداد جاده ابریشم» ایران را به عنوان یکی از مراکز مهم جاده ابریشم ارایه داد که با استقبال شرکای علمی خارجی مواجه شد.

بر اساس این گزارش با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و معاصر تبریز به عنوان یکی از شهرهای مهم و معروف جاده ابریشم و همچنین موافقت ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان رییس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی تبریز ۲۰۱۸، مقرر شد تا این کنفرانس در شهر تاریخی تبریز برگزار شود.

نظر به اهمیت جاده ابریشم و نقش اساسی آن در طول تاریخ از یک سو، و نقش مهم ایران در امتداد این جادة بسیار مهم و طولانی و همچنین با هدف برگزاری هر چه بهتر سومین کنفرانس تبریز نخستین نشست کمیته علمی این کنفرانس در خصوص محورهای علمی همایش در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

دبیر علمی این نشست عادل فرهنگی، رییس سابق گروه مطالعات جاده ابریشم در پژوهشگاه کلیاتی را در باره مطالعات، پژوهش‌ها، انگیزه‌ها و اهداف برگزاری چنین کنفرانس‌هایی را مطرح کرد.

بهروز عمرانی، معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دبیر اجرایی این همایش به نکات دیگری در خصوص کنفرانس پرداخت.

در ادامه نخستین نشست کمیته علمی سومین کنفرانس دوسالانه «باستان شناسی و مرمت در امتداد جاده ابریشم» اعضای علمی کمیته علمی ضمن بررسی محورهای علمی مطروحه در دو کنفرانس قبلی، به بحث و گفتگو در مورد محتوای علمی و محورهای جدیدی در این همایش از جمله نقش راه‌های تاریخی ایران، میراث ناملموس، نقش بازار و امکانی چون ربع رشیدی، میراث آب و خشکسالی در طول جاده ابریشم پرداختند.