علم الهدی: «تولید تردید» راهبرد اصلی دشمن در جنگ امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمایند: «رَحِمَ‌اللَّهُ امْرَأً عَلِمَ مِنْ أَیْنَ وَ فِی أَیْنَ وَ إِلَی أَیْنَ»؛ خدا رحمت کند کسی را که بداند کجاست، از کجا آمده و به کجا در حال حرکت است.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه موقعیت‌شناسی، بزرگ‌ترین عاملی است که مسیر حرکت و زندگی انسان را روشن می‌کند، افزود: ما باید موقعیت امروز خود را، هم در زندگی اجتماعی و سیاسی و هم در عرصه بین‌الملل، به‌درستی تشخیص دهیم. آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معیشتی است؛ گرفتاری‌هایی که برای همه قابل لمس است.

وی ادامه داد: وقتی انسان در زندگی شخصی خود با دشواری‌های اقتصادی مواجه می‌شود، طبیعی است که طعم زندگی در کام او تلخ شود. همین مشکلات، اگر بر ذهن و دل مسلط شوند، اجازه نمی‌دهند انسان موقعیت اصلی خود را در زندگی اجتماعی و جهانی به‌درستی ببیند؛ زیرا هرچه می‌بیند، تنگنای معیشت، فشار زندگی و مشکلات روزافزون است و در همین فضا، فهم جایگاه واقعی دشوار می‌شود.

علم الهدی تاکید کرد: از همین‌رو است که مقام معظم رهبری بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که ما در حال پیشرفت هستیم، در حال ارتقا هستیم. درست است که مسائل معیشتی و اقتصادی وجود دارد؛ اما آنچه اهمیت راهبردی دارد، جایگاه جهانی ما و موقعیتی است که امروز در برابر دنیا داریم.

جریان مقاومت از ایران فراتر رفته و به دل آمریکا نفوذ کرده است

امام جمعه مشهد ابراز کرد: برادران و خواهران، ۴۷ سال از پیروزی این انقلاب می‌گذرد. در این ۴۷ سال، قدرت استکباری جهان هیچ جنایتی را علیه ملت ایران فروگذار نکرده است؛ از ترورهای ناجوانمردانه و کودتاهای شکست‌خورده گرفته تا تحمیل جنگ نابرابر هشت‌ساله، تحریم‌های فوق‌العاده فلج‌کننده و بالاتر از همه تلاش برای ایجاد انزوای سیاسی و قطع ارتباط ما با جهان؛ تمام توان، نفوذ و سلطه جهانی استکبار به‌مدت ۴۷ سال علیه این ملت به‌کار گرفته شد، اما نتیجه چه شد؛ امروز، پس از ۴۷ سال، انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسیده است. مقام معظم رهبری فرمودند: «اول فقط یک ایران بود، اما امروز یک جبهه گسترده شکل گرفته است.» از دل انقلاب ما، جریانی به نام مقاومت متولد شد.

وی خاطر نشان کرد: امروز عظمت این مقاومت را در پایداری مردم یمن در برابر آمریکا می‌بینید؛ در حزب‌الله لبنان مشاهده می‌کنید؛ در گروه‌های مقاومت عراق و دیگر ملت‌های مسلمان می‌بینید. این جریان مقاومت چنان گسترش پیدا کرده که حتی در دل آمریکا نفوذ کرده و در غرب نیز جریان مقاومت در حال صف‌آرایی است.

دشمن پس از ۴۷ سال جنگ همه‌جانبه، به‌دنبال تسخیر دل‌های مردم است

علم الهدی تاکید کرد: این، موقعیت جهانی ماست. البته دشمن، هم‌زمان، گرفتاری‌ها و فشارهای داخلی را بر ما تحمیل کرده و ما را به مشکلات معیشتی مشغول ساخته است، اما اصل واقعیت این است که در میدان جهانی، دشمن پس از ۴۷ سال عقب‌نشینی کرده و شکست‌خورده است، منفور و مطرود شده و نفرت جهانی پیدا کرده است؛ در مقابل، انقلاب اسلامی به محبوبیت جهانی رسیده است. این، موقعیت حقیقی ماست.

امام جمعه مشهد عنوان کرد: دشمن این واقعیت را فهمیده و اکنون به‌دنبال کشف رمز ماجراست؛ اینکه چگونه با وجود همه فشارها، کمبودها و تحریم‌ها، ما پیروز شدیم و او شکست خورد. دشمن به این نتیجه رسیده که عامل اصلی پیروزی ملت ایران، تسخیر دل‌های مردم بود. دل‌هایی که به پیامبر اکرم (ص)، اهل‌بیت (ع) و دین خدا گره خورده بود. همین وابستگی قلبی، مردم را به مقاومت و ایستادگی واداشت و مقاومت را در کشورهای اسلامی گسترش داد؛ تا جایی که دامنه آن، آمریکا و اروپا را نیز در برگرفت.

وی ابراز کرد: ازاین‌رو، دشمن راهبرد خود را تغییر داده است. اکنون ناامید از فشارهای مستقیم، به‌دنبال تسخیر دل‌هاست. دشمن می‌داند اگر دل مردم را تسخیر کند، در همه میدان‌ها پیروز می‌شود؛ اما اگر حتی سرزمین را بگیرد و دل‌ها را تسخیر نکند، باز هم شکست خورده است؛ به همین دلیل، تسخیر «سرزمین دل‌ها» برای دشمن از تسخیر خاک کشور مهم‌تر است.

علم الهدی با بیان اینکه دشمن برای تسخیر دل مردم، دو کار اساسی انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: نخست، ایجاد تردید نسبت به پیشرفت‌ها، عملیات‌ها و پایداری‌های خودمان و تلاش برای تخریب چهره‌هایی که در جبهه مقاومت، قبله دل‌های مردم هستند. این‌که عده‌ای نسنجیده و ناآگاه می‌گویند «موشک‌های ما دقیق نبود، اما موشک‌ها و پهپادهای اسرائیل دقیق‌تر بود»، دقیقاً در همین راستاست. کدام موشک غیر دقیق بود؟ موشکی که قلب توان و ثروت اسرائیل را در مرکز وایزمن هدف قرار داد و هستی آن را خاکستر کرد؟ یا آن موشک‌هایی که کورکورانه به چهارراه‌ها اصابت کردند و مردم بی‌دفاع را کشتند؟ اگر دشمن از ما قوی‌تر بود، چرا تقاضای آتش‌بس کرد؟ اگر برتری با آن‌ها بود، چرا عقب نشستند؟

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه هدف از این شبهه‌سازی‌ها، تضعیف باور مردم و چرخاندن دل‌ها از چهره‌های مقاومت است، خاطرنشان کرد: در همین مسیر، چهره‌ای که دل‌های مردم به او متوجه شده بود؛ رئیس‌جمهور شهیدی که در خط مقاومت ایستاد، امروز مورد هجمه قرار گرفته است؛ اکنون نیز برخی از جریان‌ها در مناطقی مانند خراسان جنوبی که کانون محبت و ارادت به آن رئیس‌جمهور شهید بود به دنبال این هستند که با توهین و سم‌پاشی، محبوبیت او را بشکنند. این، همان سیاست دشمن برای شکستن قبله دل‌هاست.

دلِ گره‌خورده به امام حسین (ع) هرگز تسخیر شیطان نمی‌شود

وی دومین اقدام دشمن را ایجاد دل‌مشغولی برای دل‌هایی دانست که متوجه اسلام، دین، پیامبر و اهل‌بیت (ع) علیهم‌السلام است و افزود: دشمن تلاش می‌کند این دل‌ها را به سمت لذت‌های نفسانی، رفاه‌طلبی شیطانی و ناهنجاری‌های اخلاقی بکشاند تا وابستگی قلبی به اهل‌بیت (ع) تضعیف شود. اگر دل‌ها به این سمت کشانده شود، دشمن به هدف خود نزدیک شده است.

علم الهدی ابراز کرد: مقام معظم رهبری در این باره تصریح فرمودند که مردم باید آرایش جنگی در برابر دشمن داشته باشند؛ ما باید به دشمن بگوییم: دلی که به خون امام حسین (ع) گره خورده، دلی که به عشق حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع) بسته شده، هرگز در تسخیر شیطان و ارباب شیطان، یعنی آمریکای ناپاک درنمی‌آید.

امام جمعه مشهد در ادامه سخنان خود به سنت کهن شب یلدا اشاره کرد و گفت: برادران و خواهران، دو شب دیگر، شب یلداست. شب یلدا سنتی ارزشمند از نیاکان ایرانی ماست که بر پایه خانواده، صله رحم و گردآمدن در کنار بزرگ‌ترها بنا شده است؛ فلسفه یلدا این بود که افراد خانواده دور پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بنشینند، پای خاطرات و داستان‌های زندگی آنان، و از این سخنان مسیر زندگی را بیاموزند. اسلام نیز این سنت را به‌عنوان صله رحم تأیید کرده است.

تقارن شب یلدا با آغاز ماه رجب، فرصتی برای احیای معنویت و صله‌رحم است

وی اضافه کرد: شب یلدا شب اظهار محبت، تجدید عاطفه، تقویت پیوندهای خانوادگی و بهره‌گیری از تجربه سالمندان است. نباید این شب در مراکز ناهنجاری و بی‌بندوباری سپری شود. جوانی که شب یلدای خانوادگی را رها کند و به دنبال خوش گذرانی‌های خارج از اخلاق برود، نه‌تنها مرتکب گناه شرعی شده، بلکه به سنت نیاکان ایرانی خود نیز خیانت کرده است.

علم الهدی ادامه داد: امسال شب یلدا ویژگی والاتری دارد؛ بلندترین شب سال، هم‌زمان با شب اول ماه رجب، ماه خداست؛ خوشا به سعادت شما که در حرم مطهر امام رضا (ع) حضور دارید و این شب را با عبادت، مناجات و زیارت می‌گذرانید. دهه اول ماه رجب، دهه زیارتی مخصوص امام هشتم (ع) است و این، امتیازی بزرگ برای زائران و مجاوران مشهدالرضاست.