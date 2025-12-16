به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرسلی روز سه شنبه گفت: ساعت ۱:۳۳ بامداد امروز گزارشی مبنی بر مفقودی چهار نفر در ارتفاعات کوههای روستای انباردان شهرستان بستان آباد به پایگاه امداد و نجات شیبلی با هماهنگی مرکز «ای.او.سی» استان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی جستوجو و نجات از پایگاه امداد و نجات شیبلی جمعیت هلال احمر بستان آباد با سه نیروی عملیاتی به محل حادثه اعزام و عملیات جستوجو آغاز شد.
مرسلی ادامه داد: پس از جستوجوی میدانی و پایش دقیق منطقه، هر چهار فرد مفقودی در وضعیت عمومی مناسب، شناسایی و با همراهی امدادگران به مکان امن منتقل شدند.
وی یادآوری کرد: در پایان عملیات، این افراد به عوامل انتظامی تحویل داده شدند و ساعت ۷:۳۰ صبح امروز این عملیات با موفقیت به پایان رسید.
وی از شهروندان خواست تا در روزهای برفی زمستان از تردد به مکانهای ناآشنا و برف گیر خودداری کنند.
