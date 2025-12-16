جنگ ۱۲ روزه موجب افزایش همبستگی کشورهای اسلامی و وحدت ایرانیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه که برای شرکت در اجلاس ائتلاف تمدن‌های ملل متحد یه عربستان سفر کرده است، با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

کاظم غریب‌آبادی و «حسین براهیم طه» در دیدار امروز در خصوص تحولات جهان اسلام، جنایت‌های رژیم صهیونیستی و زمینه‌های ارتقای همکاری‌های فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری اسلامی رایزنی و تبادل نظر کردند.

غریب‌آبادی با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و تجاوزهای این رژیم علیه سایر کشورهای منطقه تاکید کرد: رژیم اشغالگر صهیونیستی به پشتوانه ایالات متحده و بر اساس محاسبات اشتباه، اقدام به تهاجم نظامی علیه ایران نمود، اما با پاسخ محکم ایران مواجه شد.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه از تلاش‌های دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و کشورهای اسلامی در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و نیز در دفاع از آرمان فلسطین به ویژه در جریان نسل کشی مردم غزه تقدیر کرد و افزود: تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران باعث افزایش همبستگی میان کشورهای اسلامی، ارتقا وحدت ملی ایرانیان و روشن شدن این واقعیت برای همگان شد که رژیم صهیونیستی دشمن اصلی مردم منطقه و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، خواستار پایش و ثبت جنایات این رژیم به منظور سپردن عاملان و مباشران و معاونان این جنایات هولناک به دست عدالت شد.

غریب‌آبادی با اشاره به ابتکار ایران در ارائه قطعنامه‌ای در جریان پنجاه و یکمین نشست شورای وزیران خارجه کشورهای اسلامی به مناسبت بزرگداشت یک هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پُربرکت پیامبر اکرم (ص)، خواستار تلاش ویژه دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی برای ثبت رسمی این رویداد نزد یونسکو شد.

وی همچنین اعلام کرد که با توجه به اهمیت موضوع خانواده برای کشورهای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های آینده میزبان کنفرانسی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی با موضوع جنبش جهانی حمایت از خانواده خواهد بود.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اسلامی و با تقدیر از حمایت‌های ویژه کشورمان از این سازمان، تاکید کرد که سازمان همکاری اسلامی متعهد به حمایت و دفاع از جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین خواستار ادامه حمایت جمهوری اسلامی ایران از مأموریت‌ها و اهداف و تلاش‌های سازمان همکاری اسلامی شد.