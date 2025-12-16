به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نجم‌الدین مروجی طبسی شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز پژوهش که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با اشاره به جایگاه امام زمان (عج) در منظومه اعتقادی شیعه اظهار کرد: سیمای امام زمان (عج) و اصل مهدویت امروز بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و همزمان در معرض تحریف، مصادره و جهت‌دهی‌های نادرست است.

وی با استناد به بیانات مرحوم میرحامد حسین خاطرنشان کرد: بیش از ۱۸۰ سال پیش نسبت به هماهنگی جریان‌های معارض برای تضعیف حق هشدار داده شده بود و امروز مشاهده می‌کنیم که اهل خلاف و دگراندیشان با تمام توان، از طریق ایجاد مجامع و تشکیلات مختلف، در پی رد و نقض جریان حق هستند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه افزود: آنچه با مشقت‌های فراوان برای عالمان گذشته به دست آمده، امروز به سهولت در اختیار ما قرار دارد، اما اگر قدر این نعمت‌ها دانسته نشود، تضییع عمر عزیز و از دست رفتن هویت دینی را به دنبال خواهد داشت.

آیت‌الله مروجی طبسی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر هجمه‌های فکری تصریح کرد: اصل مهدویت هم برای دشمنان و هم برای مؤمنان اهمیت دارد؛ دشمنان از آن رو که می‌دانند منجی خواهد آمد و بساط ظلم را برخواهد چید و مؤمنان از آن جهت که در انتظار تحقق وعده الهی هستند.

وی با اشاره به سفرهای علمی و تبلیغی خود به کشورهای آفریقایی و اروپایی گفت: از نزدیک شاهد هستم که اندیشمندان، اهل مطالعه و حقیقت‌جویان در نقاط مختلف جهان، به‌طور جدی به دنبال شناخت حقیقت مهدویت هستند.

این استاد حوزه علمیه با بیان خاطره‌ای از حضور خود در کشور سودان اظهار کرد: در نشستی علمی با حضور حدود ۳۰۰ نفر از طیف‌های مختلف فکری از جمله مسیحیان، سلفی‌ها و اهل سنت، ساعت‌ها شبهات مطرح شد و در نهایت تبیین منطقی و مستند مباحث مهدوی با استقبال حاضران همراه شد.

وی افزود: هفته گذشته نیز در مسکو، طلبه‌هایی که پیش‌تر در قم تحصیل کرده بودند، مسافت چند هزار کیلومتری را تنها برای شرکت در جلسات تخصصی مهدویت طی کرده بودند و خواستار ترجمه و دریافت آثار علمی در این حوزه شدند که این مسئله بیانگر افزایش توجه جهانی به مباحث مهدوی است.

آیت‌الله مروجی طبسی با اشاره به سختی‌های عالمان گذشته در نشر معارف دینی یادآور شد: در گذشته بزرگانی چون علامه امینی برای چاپ آثار خود با مشکلات فراوان مواجه بودند، اما امروز امکانات مهیاست و باید از این فرصت تاریخی برای تولید و انتشار معارف مهدوی استفاده کرد.

وی در پایان تأکید کرد: اکنون زمان بهره‌گیری از ظرفیت‌ها برای تبیین معارف مهدوی است و کوتاهی در این مسیر، به معنای از دست دادن فرصت‌ها خواهد بود.