۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

کنگره ملی شهدای البرز با یاد ۵۵۸۰ شهید در کرج آغاز شد

کرج - دبیر ستاد کنگره شهدای استان البرز گفت: کنگره باشکوه بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید والامقام استان البرز شامگاه سه‌شنبه افتتاح شد.

داوود پاشایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افتتاحیه کنگره باشکوه بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید والامقام استان البرز شامگاه سه‌شنبه با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم همراه بود.

وی بابیان اینکه در آئین اختتامیه کنگره شهدا که پنجم دی‌ماه برگزار خواهد شد شاهد رونمایی از پوستر تمامی تولیدات خواهیم بود، گفت: ۹ مراسم مفصل برای هر سوژه منتخب با حضور پررنگ خانواده‌های شهدا برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد کنگره شهدای استان البرز در خاتمه بابیان اینکه تاکنون ۳۵ اجلاسیه در استان برگزارشده است، متذکر شد: این کنگره از امروز تا ۵ دی‌ماه، هر شب از ساعت ۱۸ در ورزشگاه انقلاب کرج واقع در باغستان میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.

