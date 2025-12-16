ایجاد درمانگاه تخصصی و بانک تجهیزات پزشکی توسط مجمع خیرین سلامت دیر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عباسی عصر سه شنبه در نشست مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر با اشاره به اقدامات این مجمع در دو سال گذشته اظهار داشت: عملکرد مجمع در این دوره حاصل انسجام، همدلی و مشارکت هدفمند خیرین در حوزه سلامت است.

مدیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر افزود: در این مدت، اولویت‌بندی نیازهای سلامت شهرستان، آغاز فرآیند اجرایی پروژه درمانگاه تخصصی در محل بیمارستان امام هادی (ع) و راه‌اندازی بانک تجهیزات پزشکی از اقدامات ویژه مجمع بوده است.

وی تصریح کرد: بانک تجهیزات پزشکی با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان و مشارکت شهروندان راه‌اندازی شده و در حال حاضر آماده خدمت‌رسانی به بیماران نیازمند است.

عباسی با اشاره به تجلی ایثار و فرهنگ ثمربخش نیکوکاری در شهرستان دیّر افزود: شاهد صحنه‌های بی‌بدیلی از نوع‌دوستی و فرهنگ بودیم؛ از جمله مرد و زنی بزرگوار که با اهدای فیش حج تمتع خود، هزینه‌های آن را صرف پیشبرد اهداف سلامت کردند.

در ادامه این نشست، فرید محبی، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان بوشهر، عملکرد مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: انسجام خیرین و حضور فعال شبکه بهداشت و درمان در بدنه مجمع، از نقاط قوت این مجموعه به شمار می‌رود.

در پایان، اعضای منتخب مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر برای یک دوره دوساله معرفی شدند.