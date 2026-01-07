جذب بیش از ۱۹ میلیارد تومان کمک خیرین برای ارتقای سلامت شهرستان دیّر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عباسی ظهر چهارشنبه در نشست مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر با تأکید بر نقش محوری اعتماد اجتماعی در پیشبرد اهداف حوزه سلامت اظهار کرد: همراهی مردم، خیرین و حمایت معنوی امام جمعه شهرستان، سرمایه‌ای ارزشمند برای مجمع خیرین سلامت بوده که ثمره آن جذب بیش از ۱۹ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی طی دو سال گذشته است.

مدیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان دیّر با ارائه جزئیات این کمک‌ها افزود: از این میزان، چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای ساخت درمانگاه تخصصی، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک‌های مستقیم خیرین شهرستان، هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید یک دستگاه آمبولانس توسط یکی از خیرین و حدود پنج میلیارد تومان نیز به‌صورت نقدی و غیرنقدی در مرکز نیکوکاری موسی بن جعفر (ع) که زیرمجموعه مجمع خیرین سلامت است، جمع‌آوری شده است.

عباسی با قدردانی از نقش امام جمعه دیر در تقویت همبستگی اجتماعی تصریح کرد: میزبانی نشست‌های مجمع در دفتر امام جمعه و حمایت مستمر ایشان، موجب افزایش اعتماد عمومی و انسجام خیرین در مسیر خدمت‌رسانی به حوزه سلامت شده است.

مدیر اجرایی مجمع خیرین سلامت شهرستان دیر همچنین مرکز نیکوکاری موسی بن جعفر (ع) را بزرگ‌ترین بانک تجهیزات پزشکی استان دانست و گفت: شکل‌گیری این مرکز حاصل اعتماد مردم و مشارکت داوطلبانه خیرین نیک‌اندیش شهرستان است.

وی درباره روند احداث درمانگاه تخصصی شهرستان افزود: پی‌ریزی اولیه این پروژه با خودیاری و کمک‌های مردمی انجام شده و هم‌اکنون درمانگاه در مرحله سقف‌سازی قرار دارد که بیانگر تداوم مشارکت اجتماعی در توسعه زیرساخت‌های درمانی است.

عباسی در پایان تأکید کرد: تجربه مجمع خیرین سلامت دیر نشان می‌دهد هر جا اعتماد اجتماعی تقویت شود، مسیر خدمت‌رسانی به سلامت مردم هموارتر خواهد شد.