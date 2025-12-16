قنادزاده: جمهوری اسلامی محور اصلی جریان مقاومت در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قنادزاده بعدازظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تجربه تاریخی کشور نشان میدهد که در دوران پهلوی، بهرغم برخی اتفاقات تلخ ناشی از شرایط جغرافیایی و سیاسی، روحیه مقاومت در جامعه بهدرستی شکل نگرفت، اما همین ضعفها زمینهساز بروز یک مقاومت مردمی گسترده در جریان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ شد که با رهبری امام خمینی (ره) به ثمر نشست.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مفهوم مقاومت در جمهوری اسلامی وارد مرحلهای عمیقتر و فراگیرتر شد و امروز جمهوری اسلامی ایران به محور اصلی جریان مقاومت در منطقه و جهان تبدیل شده است.
وی ادامه داد: اگرچه دشمنان همواره تلاش کردهاند با فشارهای مختلف، این مسیر را متوقف کنند، اما جریان مقاومت همچنان زنده و پویا ادامه دارد.
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور با اشاره به اهداف دشمنان گفت: هدف اصلی دشمن از اعمال فشارهای اقتصادی، سیاسی و رسانهای، تضعیف روحیه مقاومت در جامعه است، اما تجربه نشان داده هر جا مردم در برابر دشمن ایستادگی کردهاند، کشور توانسته از چالشها عبور کند و حتی در برابر مشکلات داخلی نیز موفق عمل کند.
قنادزاده ادامه داد: امروز با فاصله گرفتن نسل جدید از دوران دفاع مقدس، ضرورت دارد مفاهیم مقاومت به زبان روز و متناسب با نیازهای نسل جوان بازتعریف و منتقل شود. این مسئولیت بر عهده مجموعههای تخصصی، دانشگاهی و نهادهای انقلابی است تا این فرهنگ را به آینده پیوند بزنند.
وی تصریح کرد: علیرغم وجود مشکلات معیشتی و سختیهایی که مردم در سالهای اخیر با آن مواجه بودهاند، همانگونه که شهید حاج قاسم سلیمانی بارها تأکید میکرد، ملت ایران در بزنگاهها حول محور دشمن مشترک متحد شدهاند و این وحدت، سرمایهای بزرگ برای نظام اسلامی است که باید از آن بهدرستی بهرهبرداری شود.
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور بیان کرد: ما بهعنوان یک سازمان تخصصی وظیفه داریم با استفاده از دانش مهندسی و ظرفیتهای علمی، در مسیر ترویج فرهنگ مقاومت نقشآفرینی کنیم و این مفاهیم را بهصورت کاربردی و اثرگذار به جامعه، بهویژه نسل امروز و فردا منتقل کنیم.
قنادزاده در پایان گفت: امیدواریم با توفیق الهی بتوانیم بهعنوان عضوی کوچک از نظام مقدس جمهوری اسلامی، دین خود را ادا کنیم و با توان تخصصی موجود، در گسترش فرهنگ ایستادگی، خودباوری و مقاومت در جامعه نقش مؤثری ایفا کنیم.
