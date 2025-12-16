جمشیدی: بارش برف در ارتفاعات تالش؛ تردد با زنجیر چرخ امکانپذیر است

رضا جمشیدی سه‌ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش برف در ارتفاعات این شهرستان اظهار کرد: شهروندان و مسافران از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی به‌ویژه مسیر اسالم -خلخال خودداری کرده و در صورت ضرورت، تجهیزات کامل زمستانی به همراه داشته باشند.

وی افزود: هم‌اکنون عوامل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در محور اسالم – خلخال در حال انجام عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیر هستند.

جمشیدی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: با توجه به شرایط جوی و پیش‌بینی‌های هواشناسی طی چند روز آینده، شهروندان باید از ترددهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی پرهیز کرده و در صورت تردد حتماً تجهیزات زمستانی کامل به‌ویژه زنجیرچرخ همراه داشته باشند.

فرماندار تالش همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تشدید بارش‌ها، تردد در مسیرهای ییلاقی و ارتفاعات تا اطلاع ثانوی توصیه نمی‌شود و شهروندان باید اخبار و هشدارهای رسمی را از مراجع ذی‌ربط دنبال کنند.