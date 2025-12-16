مرادی: آغاز بارش‌ برف در ۲ محور کوهستانی گیلان؛ تردد جریان دارد

فریبرز مرادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: امروز سه‌شنبه مورخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، بارش شدید برف در محورهای پونل - خلخال و اسالم -خلخال با سفیدپوش شدن مسیرها و کولاک همراه است.

وی افزود: محور پونل - خلخال به دلیل یخبندان و کولاک شدید مسدود شده است همچنین محور اسالم - خلخال در گردنه الماس و محور سیاهکل -دیلمان با بارش خفیف برف سفیدپوش شده‌اند.

مرادی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای استان افزود: تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان برقرار است، اما رانندگان باید ضمن رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن زنجیر چرخ، از تردد غیرضروری در محورهای برفگیر خودداری کنند.

وی همچنین شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان را برای دریافت اطلاعات ۲۴ ساعته در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی کلیه محورهای استان و محورهای ارتباطی استان‌های همجوار اعلام کرد.