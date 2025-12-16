بخشدار ویژه خارگ: شرایط جزیره پس از بارش شدید باران پایدار است

نگهدار حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش شدید باران در جزیره خارگ، اظهار داشت: بلافاصله پس از پایان بارندگی، بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف جزیره انجام شد و خوشبختانه در حال حاضر شرایط پایدار است.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی در آماده‌باش کامل قرار دارند و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی اتخاذ شده است.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر مدیریت میدانی بحران عنوان کرد: به منظور تسریع در خدمات‌رسانی و نظارت مستمر، مرخصی تمامی مدیران و مسئولان مرتبط لغو شده و حضور آن‌ها در سطح جزیره الزامی است.

حسین‌پور در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، وضعیت زیرساخت‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.