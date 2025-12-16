به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها در دریاچه آزادی تهران برگزار شد.

تیم آقایان پارس جنوبی با حضور در مسابقات ۲ هزار متر، موفق به کسب جایگاه سوم با زمان ۱۱:۲۶.۲۷ دقیقه شد.

در این مسابقه تیم‌های کاسپین و اصفهان خروشان به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند.

جدول نهایی امتیازات پس از دو مرحله

با جمع‌بندی امتیازات دو مرحله، تیم آقایان پارس جنوبی با ۱۹ امتیاز در رده سوم جدول رده‌بندی قرار گرفت، تیم کاسپین با ۳۶ امتیاز صدرنشین و اصفهان خروشان با ۲۳ امتیاز دوم شد.

این مسابقات در قالب پنج مرحله برگزار می‌شود و تیم آقایان پارس جنوبی با این عملکرد، آماده رقابت در مراحل بعدی لیگ کشوری دراگون‌بوت است.