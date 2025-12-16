فرماندار فیروزکوه: مدارس روز چهارشنبه با یک ساعت تاخیر فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانی نژاد، شامگاه سه‌شنبه، از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و آغاز فعالیت مدارس فیروزکوه در روز چهارشنبه با یک ساعت تأخیر به دنبال صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی خبر داد.

زمانی‌نژاد با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های سنگین، کولاک، یخبندان و مخاطرات ناشی از آن اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، امدادی و انتظامی شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تمهیدات لازم برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان افزود: با توجه به هم‌جواری شهرستان فیروزکوه با استان مازندران و تأثیرپذیری محورهای مواصلاتی از شرایط جوی، از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی خودداری کرده و پیش از انجام سفر از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند.

فرماندار فیروزکوه همچنین با توصیه به رانندگان برای همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ، گفت: مردم از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند و روستاییان و دامداران نیز تمهیدات لازم را برای حفاظت از دام‌ها و تأسیسات خود در نظر بگیرند.

زمانی‌نژاد در ادامه با اشاره به کاهش محسوس دما و احتمال لغزندگی معابر، از آغاز فعالیت تمامی مدارس مقاطع مختلف تحصیلی در سطح شهرستان فیروزکوه در روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه با یک ساعت تأخیر خبر داد و افزود: این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان به‌صورت مستمر در حال رصد وضعیت جوی است و در صورت نیاز، اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.