به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید رفیعی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی کارگروههای شورای توسعه فعالیتهای قرآنی استان که در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: برنامه راهبردی «نهضت زندگی با آیهها» که پیش از این بهصورت متمرکز در ماه مبارک رمضان اجرا میشد، امسال از ابتدای ماه رجب آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه این تغییر با هدف بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای معنوی ماههای آغازین سال انجام شده است، افزود: مناسبتهای این ایام، بهویژه مراسم پرشور اعتکاف، بستری مناسب برای نهادینهسازی الگوی زندگی قرآنی در جامعه فراهم میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اعتکاف را فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ الهی در میان اقشار مختلف جامعه دانست و گفت: این مراسم مخاطبانی از تمام گروههای سنی را دربرمیگیرد، اما اعتکافهای دانشآموزی و دانشجویی از ظرفیت ویژهای برای اشاعه و تعمیق فرهنگ قرآنی در میان نسل آینده برخوردار است.
حجتالاسلام رفیعی در پایان بر لزوم همافزایی دستگاههای فرهنگی استان برای اجرای منسجم برنامههای قرآنی تأکید کرد و گفت: همراستاسازی مناسبتهای عبادی با برنامههای فرهنگی میتواند اثربخشی فعالیتهای قرآنی را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
